Huesca PATRIMONIO El PP denuncia "dos años de desidia" en el cerro de San Jorge Gemma Allué lamenta que la ausencia de obras haya provocado que los actos deban celebrarse bajo una carpa

D.A. 20/04/2017 / 15:22

HUESCA.- El grupo 'popular' en el ayuntamiento de Huesca ha criticado los "dos años de desidia del tripartito, que no puede o no quiere dar solución a los problemas del cerro de San Jorge". La ausencia de obras ha provocado que, una vez más, los actos programados deban realizarse en una carpa que costea el propio ayuntamiento. En dicho escenario se ubicará la misa que conmemora la celebración de San Jorge. La concejala Gemma Allué recuerda que en el traspaso de poderes tras las pasadas elecciones municipales, hace prácticamente dos años, Luis Felipe fue advertido de la urgencia de acometer obras de contención y asentamiento en las laderas del cerro, pendiente de un informe geotécnico. La propia ermita, en ese momento, ya presentaba los primeros indicios de deterioro. A pesar de la advertencia, el tripartito no realizó actuación alguna y la celebración de 2016 tuvo que realizarse en una capa instalada al efecto. El PP ya denunció entonces el desinterés del gobierno municipal. La denuncia del PP provocó la contratación de las obras que todavía no están terminadas. Una vez más, el tripartito ha contratado la instalación de una carpa para albergar los actos festivos, incluidos los religiosos. Gemma Allué considera que "el tripartito no tiene un interés real en solucionar los problemas del cerro, tanto que, literalmente, olvida la existencia de un riesgo objetivo". La concejala 'popular' atribuye la situación a "un gobierno municipal encerrado en sus respectivas alcaldías, más pendiente del postureo que de la realidad y limitado por sus conflictos internos". Allué considera llamativa la postura del tripartito en la interpretación de su reglamento de Protocolo, toda vez que costeará las instalaciones que albergarán la misa de San Jorge. "Luis Felipe ha criticado días atrás al PP por participar en la Semana Santa oscense mientras en sus redes sociales califica las procesiones, textualmente, como un acto religioso excelente", recuerda la concejala. Luis Felipe, "a pesar de avivar la polémica", fue el pregonero de la Semana Santa oscense en 2013, y miembros del gobierno municipal participaron en su calidad de concejales en la ofrenda a San Lorenzo del pasado año. "Todo son fuegos artificiales", concluye Allué. Los 'populares' consideran que "todo ello añade a la celebración de San Jorge un nuevo simbolismo, muy triste para la ciudad. El tripartito escenifica en el cerro su incapacidad para una gestión eficaz de los problemas reales y su estrategia de ocultarse con cortinas de humo. La ermita, como Huesca, corre un serio peligro y la izquierda radical pretende que miremos a otro lado".

