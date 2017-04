Huesca EDUCACIÓN Alastruey descarta el cierre de aulas en Huesca en beneficio de la bajada de la ratio La directora provincial de Educación responde a las críticas realizadas por Fapar y otros colectivos.

20/04/2017

HUESCA.- La directora provincial de Educación en Huesca, Olga Alastruey, descarta el cierre de aulas en beneficio de la bajada de ratio. De ello se ha pronunciado frente a las críticas manifestadas por Fapar y otros colectivos respecto a las condiciones del proceso de escolarización, ya que este año en Huesca habrá 622 plazas ofertadas para 521 nacidos. Alastruey ha manifestado que esa sobreoferta no supondrá el cierre de ningún aula sino la bajada de la ratio. "Nunca se pensó en eliminiar aulas. Cuando termine el proceso, que finaliza con la matrícula en el mes de junio, y con las cifras que haya, desde luego no vamos a tomar la decisión de cerrar ningún aula", ha dicho la directora provincial, al tiempo que ha añadido que "la bajada de ratio es positivo para la calidad de la enseñanza". Este miércoles se iniciaba el proceso de escolarización. Las familias con niños de 3 años que accedan por primera vez a colegios sostenidos con fondos públicos o que pidan cambio de centro pueden solicitar plaza escolar hasta el 26 de abril. En Huesca está previsto que soliciten plaza 1.733 niños. Las familias pueden disponer de información sobre el proceso en el portal www.centroseducativosaragon.es y, por segundo año, se han abierto oficinas de información con el fin de acercar a los ciudadanos todos los datos que necesiten sobre el proceso de escolarización. En Huesca está ubicada en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner (antiguo Matadero) y desde su apertura han pasado por ella más de 300 personas.

