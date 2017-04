Campaña de 'crowdfunding' para salvar la cabaña del Turmo que popularizó Celtas Cortos

El grupo sitúa en esta edificación del valle de Estós su famosa canción "20 de Abril"

D.A. 20/04/2017 / 18:20

HUESCA.- "Veinte de abril, del 90..." ¿Quién no conoce la canción de Celtas Cortos sobre la cabaña del Turmo? La más famosa quizá del reciente pop español. Para quienes todavía no lo sepan, la famosa cabaña existe y se encuentra en el Pirineo, en el valle de Estós. Para que pueda disfrutarse muchos años más, la comunidad de copropietarios del Monte de Estós ha lanzado un proyecto de 'crowfounding' para su rehabilitación al no estar el inmueble, señalan "adaptado a los tiempos actuales". Piden la colaboración todo aquel que esté interesado en participar a través de la página web http://montedeestos.org/, donde se explica cómo pueden hacerse llegar los donativos. Si las aportaciones son mayores de 100 euros, será posible pasar una noche para cuatro personas en la mítica cabaña. Por cada donativo de 20 euros se entrará además en un sorteo para el mismo premio.