Magia Huesca, a hacer los deberes antes de la última jornada liguera

Los oscenses buscan una victoria en la pista de Melilla que podría suponer ya la salvación matemática

ALFONSO HERRÁN 20/04/2017 / 21:29

HUESCA.- Magia Huesca afronta la penúltima jornada de liga este viernes en Melilla (21 horas), y pese a que la semana pasada los de Arenas cayeron en casa y su rival por la salvación, Robusta, ganó a Cáceres, lo hace en la misma situación que hace menos de una semana. Si los verdes consiguen ganar en la pista melillense, y Robusta pierde en Palencia, la permanencia será ya un hecho. Todo lo que no sea eso supondrá seguir luchando en la última jornada, un día de tensión y que se quiere evitar si es posible este viernes. Los peñistas están en buena línea de juego, pese a la última derrota, y confían en su competitividad para llevarse una victoria a domicilio y además de una pista difícil como es Melilla. Su rival, ya clasificado para los playoff, busca en estas últimas jornadas terminar lo más alto posible para tener una eliminatoria teóricamente más asequible. Desde el club no se fían de los "cantos de sirena" del técnico de Melilla, quien en estas mismas páginas decía que tienen muchas bajas y que no van a tomar riesgos en este partido, sin forzar la máquina. El técnico, Guillermo Arenas, tiene claro que ahora mismo solo hay que pensar en ganar para tratar de atar la permanencia ya. “Toda la semana hemos repetido, y los jugadores están concienciados, de que hay que atar el objetivo de manera matemática. Ahora nos llega otra oportunidad, y ante otro gran equipo, pero el objetivo es claro y necesitamos ganar”. Acerca de Melilla, el técnico destacaba sus muchas armas y como decimos no se fiaba de la teórica falta de tensión de los de Alcoba. "Rivero, Suka Umu, Arteaga, son jugadores que pueden hacer mucho daño. No podemos pensar en parar uno solo, porque su plantilla es muy completa. Además han perdido dos partidos seguidos y eso les obliga a ir a por este partido, que es el segundo seguido en casa. No van a estar relajados y van a querer sacarlo. No nos van a regalar nada".