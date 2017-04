Mundo PRESUNTO ATAQUE TERRORISTA Un policía muerto y uno herido por un tiroteo en los Campos Elíseos El Gobierno ha descartado 'a priori' la hipótesis del robo y la Fiscalía antiterrorista ya ha abierto una investigación

EFE 20/04/2017 / 22:31

PARÍS.- Un policía ha fallecido y otro ha resultado herido grave como consecuencia de un tiroteo registrado este jueves por la noche en los Campos Elíseos de París y que ha concluido con la muerte de un supuesto agresor, abatido a tiros en plena calle. El incidente ha tenido lugar en torno a las 21.00 horas a la altura del número 104 de la céntrica avenida parisina. La Prefectura de la Policía ha informado de una "intervención en curso" y ha llamado a la ciudadanía a evitar la zona, donde también se han cerrado varias estaciones de metro. El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre Henry Brandet, ha explicado que el agresor se bajó de un vehículo y comenzó a disparar con un arma automática; un kalashnikov según testigos consultados por la agencia Reuters. El primer objetivo fue un vehículo policial que se encontraba parado. Posteriormente, el tirador intentó huir e hirió a otros dos policías más antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad, según la versión del Ministerio. Uno de estos agentes ha perdido la vida, según el sindicato policial SGP. El Gobierno ha descartado 'a priori' la hipótesis del robo y la Fiscalía antiterrorista ya ha abierto una investigación. Las autoridades no han revelado detalles sobre el atacante, aunque la cadena BFM TV ha apuntado que ya mostró su intención de asesinar a policías en la red de mensajería Telegram. El primer ministro, Bernard Cazeneuve, se ha dirigido al Elíseo para mantener una reunión de urgencia con el presidente, François Hollande. Cazeneuve ha ofrecido sus condolencias por lo ocurrido a través de Twitter, sin entrar a valorar posibles motivos. ELECCIONES El Gobierno francés ha desplegado a unos 50.000 policías y gendarmes para reforzar la seguridad de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para este domingo. El tiroteo ha coincidido precisamente con la última comparecencia en televisión de todos los candidatos. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, ha expresado su "emoción" y "solidaridad" con las fuerzas de seguridad, "objetivo de nuevo" de este tipo de ataques. Por su parte, el candidato presidencial de Los Republicanos, François Fillon, ha rendido "homenaje a las fuerzas del orden que dan su vida para proteger al resto". También el líder del movimiento En Marche!, Emmanuel Macron, ha querido enviar "toda la solidaridad" a la Policía tras el ataque. "El primer deber del presidente es el de proteger. Un policía ha sido asesinado, no sé ni cómo calificar lo que ha pasado", ha dicho durante su intervención televisada. El socialista Benoît Hamon también ha dado su "apoyo total a las fuerzas del orden (en la lucha) contra el terrorismo" tras el tiroteo de este jueves. "Mis pensamientos están con el policía asesinado y sus compañeros heridos", ha escrito en Twitter. ESTADO DE EMERGENCIA Dos personas fueron detenidas esta semana en Marsella en el marco de una operación antiterrorista con la que, según las autoridades, se desarticuló un atentado "inminente" en suelo francés. Uno de los sospechosos habría intentado ponerse en contacto con el grupo Estado Islámico para enviarle un vídeo de adhesión. Francia se encuentra en estado de emergencia desde los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Entonces, una célula vinculada a Estado Islámico mató en la capital gala a 130 personas. RAJOY SIGUE "CON PREOCUPACIÓN" LAS INFORMACIONES El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue con "preocupación" la información sobre el ataque registrado en París. "Sentimos como propio el dolor del pueblo francés en estos difíciles momentos", ha subrayado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

