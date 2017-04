Mundo LUCHA CONTRA EL TERRORISMO El sospechoso buscado por la Policía francesa se ha presentado en Amberes El tabatdio aye ren París fue detenido en febrero por amenazas contra los agentes.

PARÍS.- El hombre por el que Francia había lanzado una orden de busca y captura al sospechar que podía estar relacionado con el atentado perpetrado anoche en París se ha presentado en una comisaría de Amberes, en Bélgica, indicó el Ministerio francés de Interior. El portavoz del Ministerio, Pierre-Henry Brandet, citado por la emisora "France Info", señaló que ese individuo había sido señalado por los servicios secretos belgas a Francia después del ataque en la avenida de los Campos Elíseos, en el que un policía fue asesinado y otros dos agentes resultaron heridos antes de que el autor de los disparos fuera abatido por las fuerzas del orden. Desde esta madrugada la Policía francesa estaba buscando al este segundo sospechoso por su relación con el atentado de anoche, explicó el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet. El autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque del jueves, en un mensaje difundido por su agencia de noticias afín, Amaq. El texto, recogido por el portal de seguimiento de información yihadista SITE, identifica al terrorista como Abu Yusuf al Beljiki ('el belga'). OTROS DETALLES El terrorista abatido anoche tras asesinar a un policía en París, que ya había sido condenado en 2005 por disparar contra dos agentes, fue detenido en febrero por amenazas contra las fuerzas del orden, aunque posteriormente fue puesto en libertad por falta de pruebas concluyentes. Hace solo unos meses la sección antiterrorista de la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra él por amenazas a la policía, pero no por islamismo radical, sino por la sospecha de que pudiera volver a actuar contra uniformados, señaló la emisora "France Info". El terrorista fue incluso detenido en febrero e interrogado en Meaux, a las afueras de París, pero tuvo que ser liberado por falta de pruebas concretas. Los medios franceses filtraron esta mañana su nombre, Karim Cheurfi, que en un primer momento los investigadores no habían querido hacer público mientras realizaban pesquisas en torno a su persona y a su entorno inmediato. Tres personas de su entorno familiar están siendo interrogadas bajo arresto y se han llevado a cabo diversos registros en la región de París -en particular en el domicilio de su madre y de su pareja-, indicó "France Info". En el coche de su propiedad que utilizó ayer para llegar hasta los Campos Elíseos para cometer el atentado se encontró un fusil de calibre 12, dos cuchillos de cocina, un secador, un Corán y varias notas en las que había direcciones de centros policiales, señaló la misma fuente. El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet, dijo que tenía un pasado judicial "muy cargado". Nacido en 1977 en Livry Gargan, al norte de París, Cheurfi había sido condenado en 2005 a 15 años de cárcel por hechos de 2001, cuando hirió de bala a un policía después de verse implicado en un choque entre dos coches. Unos días después, ya detenido, había vuelto a herir a un agente al robarle el arma cuando lo sacaba de una celda. Salió de la cárcel en 2015. El diario "Le Monde" indicó que, tras el atentado que perpetró anoche, en el registro de su domicilio en Chelles se han encontrado "elementos de radicalización". PENDIENTES DE LOS HERIDOS La vida de los dos policías heridos anoche en el atentado terrorista perpetrado en los Campos Elíseos de París, en el que fue asesinado otro agente, no corre peligro, indicó hoy el portavoz de la Policía Nacional, Jérôme Bonet. "Los dos policías están fuera de peligro", explicó en una entrevista al canal de televisión "BFMTV" Bonet, que indicó que anoche temían por uno de ellos, el que resultó herido de mayor gravedad. Dijo que en la policía esta mañana están "todos tristes" por la muerte de uno de sus agentes, pero añadió que "al mismo tiempo la determinación es total" para hacer frente a esta amenaza terrorista. Hizo notar que eso quedó en evidencia con la actuación anoche de las fuerzas del orden que abatieron "rápidamente" al autor del atentado cuando en la avenida de los Campos Elíseos había miles de personas, y "podría haberse producido una carnicería". El terrorista es un hombre de nacionalidad francesa de 39 años, del que el portavoz sólo quiso confirmar que tenía antecedentes penales graves, sin dar la identidad porque hay investigaciones en marcha sobre su persona y su entorno. Según los elementos que se han filtrado por los medios de comunicación, había sido condenado a 15 años de cárcel en 2005 por unos hechos de 2001, cuando hirió de bala a un policía tras haberse visto implicado en un choque de coches. Dos días después, cuando estaba arrestado, hirió gravemente a otro policía que lo sacaba de su celda al robarle el arma. El atentado de anoche se produjo en la última fase de la campaña electoral de las presidenciales francesas, ya que el próximo domingo se llevará a cabo la primera vuelta. Bonet recordó que ese día se van a desplegar más de 50.000 policías, gendarmes y militares para encargarse de la seguridad de la jornada de voto, en la que habrá 68.000 colegios electorales repartidos por todo el país.

