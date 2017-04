Cultura EL ALTO ARAGÓN, UN PLATÓ DE CINE Guillermo Madurga rodará en mayo un corto en Torres Secas Cuarenta personas se presentaron ayer a la primera jornada del casting para Above the rain, cinta que recogerá una historia personal y familiar.

BEGOÑA SIERRA 21/04/2017

HUESCA.- La primera sesión del casting para el cortometraje Above the rain (Por encima de la lluvia) de Guillermo Madurga atrajo ayer a numerosos oscenses que se aventuraron a probar suerte en el séptimo arte. Por el Espacio de Arte Joven de la calle Calatayud de la capital altoaragonesa, donde las pruebas continuarán hoy de 16:00 a 20:00 horas como último día, pasaron a lo largo de la tarde unos cuarenta aspirantes a encarnar uno de los ocho papeles que desea cubrir el realizador Guillermo Madurga. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

