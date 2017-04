Última LA ENTREVISTA "Lo difícil del teatro es convencer al público de la historia que le cuentas" Jorge Sanz, el actor inaugura hoy, a las 20:30 horas, la temporada de artes escénicas del Teatro Olimpia de Huesca con la obra "Tiempo".

El comienzo es desconcertante. Jorge Sanz sale al escenario en pijama y una silla de ruedas y se dirige al público. "Les explico que no voy a hacer la función que han venido a ver, que muchas gracias que estén en el teatro, pero que me han dado la noticia de que me muero, y no estoy para hacerles ningún espectáculo. S. D. 21/04/2017

