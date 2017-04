Comarcas ALTO ARAGÓN - SECTOR PRIMARIO UPA califica de "muy grave" la sequía que sufre España y alerta de pérdidas millonarias El excesivo calor y la falta de lluvias son los principales causantes de estos malos resultados.

EUROPA PRESS 21/04/2017 / 11:58

MADRID.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de "muy grave" la sequía que sufren amplias zonas de España, especialmente Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias y algunas zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura, según ha informado la organización agraria en un comunicado. En concreto, la organización ha señalado que las pérdidas por el excesivo calor y la falta de lluvias son ya millonarias en los cultivos de cereal y colza en secano en las zonas productoras, mientras que corren serio peligro los cultivos de regadío, forrajes y pastos, puesto que el agua disponible es muy baja o incluso inexistente, y la disponibilidad en la mayor parte de los casos absolutamente insuficiente para sacarlos adelante. UPA señala que España está en "estatus de sequía hidrológica", donde los cultivos herbáceos como la cebada, avena y trigo son los más afectados, pero árboles como los frutos secos tampoco están desarrollándose con normalidad. Además, ha avisado que la situación de la ganadería es "muy preocupante" debido a que no hay pasto disponible y los ganaderos deben alimentar al ganado a base de piensos. La organización agraria ha subrayado que los agricultores que contrataron seguros para su explotación con cobertura de sequía ya han comenzado a dar partes de siniestro, aunque la contratación de estas pólizas ha sido más baja de lo normal, ya que a principios de invierno sí llovió, lo que movió a los productores a no contratar, teniendo en cuenta también que las pólizas se han encarecido notablemente. De esta forma, UPA ha remitido una petición formal al Ministerio de Agricultura para que convoque de forma urgente la mesa de adversidades climáticas, también conocida como la 'mesa de la sequía', para analizar la situación al detalle y plantear soluciones que eviten la ruina de miles de agricultores. UNA COSECHA "RUINOSA"

La cosecha de cereales de 2016, y a pesar de los problemas que hubo en algunas zonas derivados de las enfermedades, fue muy buena, con unos 23,2 millones de toneladas, solo superada por la del año 2013. Según UPA y teniendo en cuenta la situación actual que presentan los cultivos las estimaciones de cosecha se podrían situar sobre el volumen de producción del año 2012, que es el peor de los registrados últimamente, lo que supondría una reducción con respecto a la campaña pasada de más del 30%, y que en función de las condiciones de precipitación y temperaturas del mes de mayo, estas pérdidas podrían aumentar, suponiendo una cosecha "ruinosa" para el cereal. Por último, los agricultores han solicitado a meteorólogos y medios de comunicación en general que dejen de hablar de "buen tiempo" cuando hace calor y no llueve. "Eso será buen tiempo para las terrazas de los bares. Desde luego para el campo no que llevamos unos meses con un tiempo pésimo", han asegurado desde la organización agraria.

