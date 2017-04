Huesca INSTALACIONES MUNICIPALES Huesca estrena una nueva pista polideportiva el Polígono 41 Este espacio, situado en la calle Calatayud, ya está abierta al público.

D.A. 21/04/2017 / 14:25

Tweet

HUESCA.- José María Romance, presidente del Patronato Municipal de Deportes, ha señalado que las instalaciones conforman la segunda fase de un proyecto más amplio en el que se han revisado todos los espacios deportivos urbanos de la ciudad, "con el objetivo de que todos los barrios pudieran tener uno de estos espacios para que los más jóvenes pudieran empezar a hacer deporte en su propio barrio y cerca de su casa". En una primera fase se revisaron y mejoraron los 18 espacios deportivos urbanos de los que ya disponía la ciudad. Al detectarse que la zona del Polígono 41 no disponía de una zona habilitada para practicar deporte, desde el Ayuntamiento se planteó acometer una segunda fase con la instalación de una pista polideportiva, de 21x10 metros, que "además, es parte de un entorno que se ha mejorado recientemente con el anfiteatro y una zona verde y hemos conseguido hacer no solo un espacio deportivo, sino dignificar y adecentar un espacio que estos últimos años estaba en mal estado", ha indicado Romance. El coste del proyecto de espacios deportivos urbanos ha ascendido a aproximadamente 40.000 euros, de los que 15.000 se invirtieron en el adecentamiento de los espacios que ya había en la ciudad y el resto, en la nueva pista polideportiva del Polígono 41, que se ha complementado con otros 15.000 euros para la realización de la solera.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.