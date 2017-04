Comarcas MONEGROS - SUCESO La torre de la iglesia en Torres de Barbués se deploma Afortunadamente no se han registrado daños personales.

A primera hora de esta mañana, sobre las siete, se desplomaba la torre de la iglesia de Torres de Barbués, en la comarca de Los Monegros. La edificación se ha derrumbado, por causas aún sin confirmar, y al parecer la estructura de la torre se vio afectada hace un mes tras sufrir la zona un movimiento sísmico. D.A. 21/04/2017 / 14:35

Tweet

HUESCA.- Desde ese día aparecieron algunas grietas en el templo y por ese motivo se colocaron unos testigos para comprobar su evolución. Las marcas colocadas sí que sufrieron un leve movimiento que no hacía prever esta situación. Además de la torre se ha visto afectada la sacristía que ha quedado cubierta por los escombros.

Si bien la mayor parte de la estructura de la torre ha quedado reducida a escombros con el derrumbe del capitel, muros y el sepultamiento de la sacristía, el suceso no ha producido daños personales al producirse en torno a las tres de la madrugada, Hasta el inmueble se han desplazado el alcalde, técnicos municipales, el párroco y el vicario de la diócesis y algunos vecinos quienes han manifestado su pesar y tristeza por la pérdida del templo parroquial dedicado a San Pedro. La iglesia de San Pedro de Torres de Barbués fue objeto de obras de rehabilitación para asegurar su parte estructural entre los años 2010 y 2011, con obras por valor de 105.000 euros, con participación del Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca y el Ayuntamiento de Torrés de Barbués. La localidad se ha despertado conmocionada por este suceso, pero afortunadamente no se han registrado daños personales.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.