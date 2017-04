Cultura MÚSICA El festival FAT hará un repaso por lo más destacado del rock binefarense Se celebrará los días 28 y 29 de abril y contará con grupos como Goyescos

D.A. 21/04/2017 / 15:44

Tweet

HUESCA.- La Asociación Cultural Trapos organizará en Binéfar los días 28 y 29 de Abril, en el Recinto Ferial de la Algodonera, su festival FAT (Festival Alternativo Trapos). Como señalan los organizadores, se trata de una propuesta "con un alto grado de nostalgia ya que su principal objetivo es volver a ver en escena a lo más nutrido del rock binefarense". Grupos, añaden, "que de un modo u otro han contribuido a forjar la historia de la música local y cuyas formaciones llevan inactivas en la mayor parte de los casos entre 10 y 20 años o incluso 45, como es el caso de Goyescos, grupo formado en 1967 que estuvo en activo hasta 1970 y que este año para no decepcionar a los organizadores y coincidiendo con los 50 años de su creación volverán a subirse a un escenario para interpretar algunos de sus viejos temas, la mayoría versiones de los que todavía siguen siendo sus clásicos. La entrada es totalmente gratuita y cuenta con la organización paralela de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Binéfar presente en todas las actividades de corte musical o de cualquier tipo de iniciativa cultural. "Cabe recordar que ningún grupo recibe remuneración económica alguna por su participación y que son muchos los colaboradores y patrocinadores que han 'arrimado' el hombro", señalan dichas fuentes. Esta 4ª Edición será la primera de dos días, desde el viernes a las 20:30 hasta el sábado 07:00 pasaran por el escenario del recinto ferial 20 grupos y 12 disjokeys con la supervisión técnica de Rampa (una de las empresas nacionales mas potentes del sector espectáculos). Se echara de menos a Proscritos (uno de los referentes de la música local) aunque la mayor parte de sus miembros estarán en el escenario acompañando a otras bandas participantes. Destacar la zona gastronómica durante el festival gracias a la apuesta de parte de la hostelería local a través del Colectivo Doret. También el vermut con música que tendrá lugar el sabado 29 a las 12 del mediodía en Restaurante Di Marco con JAZZ IDEAL US y los disjockeys Pecosil y JJ. Desde la organización destacan además "la implicación del Ayuntamiento de Binéfar y la de todas las personas, entidades, empresas colaboradoras gracias a las cuales el festival vuelve a ser una realidad". FAT 2017 editara La Revista del FAT con toda la información acerca del festival, horarios, grupos, diyeis, fotografías.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.