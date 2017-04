Protesta en Huesca contra el Impuesto de Sucesiones

Stop Sucesiones se concentrará este domingo ante el Ayuntamiento

EUROPA PRESS 22/04/2017

Tweet

HUESCA.- Stop Sucesiones se concentrará este domingo, a las 12 horas, ante el Ayuntamiento oscense para exigir la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel nacional y, hasta que el Gobierno central suprima este tributo, que las comunidades autónomas bonifiquen el pago de este impuesto con el 99,99 %, señaló ayer el representante de la plataforma ciudadana, Pedro Camarero. La lista de demandas se completa con la exención del impuesto de plusvalías municipales para las transmisiones generadas por una sucesión o donación. Camarero denunció "la doble e incluso triple tributación" que resulta de la aplicación de los impuestos citados. El portavoz de Stop Sucesiones la consideró de "absolutamente injusta" y de un "expolio a las familias", y criticó a los políticos de Aragón por "no ser sensibles para evitar que la muerte de un familiar no acarree, además, una carga impositiva tan alta". Esa carga, aseguró, "puede llegar al 100%" del valor de la herencia, lo que causa que haya "muchas renuncias hereditarias porque no se pueden pagar los impuestos". Camarero también censuró que el valor que la Administración asigna a las viviendas a la hora de calcular el Impuesto de Sucesiones es el catastral -más un coeficiente multiplicador- "de tiempos del boom inmobiliario". "Una verdadera aberración" que lleva, dijo, a que el valor sea muy superior al real en este momento.