Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN Empate y mucha épica entre el SD Huesca y el Oviedo (1-1) Los oscenses dispusieron de ocasiones de gol combinando al primer toque hasta la mediapunta y con peligro a la contra.

El Huesca empató ante el Oviedo (1-1) en un partido disputado y con ritmo en el que los azules se adelantaron y jugaron con uno menos la última media hora, tramo en el que los oscenses empataron y los locales fallaron un penalti a pocos minutos del final, lo que mantiene a ambos equipos a un punto de distancia. EFE 21/04/2017 / 22:25

Tweet

OVIEDO.- Las dos escuadras dispusieron de numerosas ocasiones durante casi todo el partido, los locales a través de su juego directo, buscando combinaciones entre Toché y Linares, y el Huesca combinando al primer toque hasta la mediapunta y con peligro a la contra. La lesión de Héctor Verdés hizo que el técnico azul, Fernando Hierro, moviera hombre por hombre y diera entrada en el campo a David Fernández, lo que no pareció afectar al juego carbayón. Fueron precisamente los azules quienes se adelantaron en el marcador, y lo hicieron a balón parado, en una falta ejecutada por Susaeta desde la izquierda que cabecea David Costas de manera magistral y que, tras pegar en el poste, acaba dentro de la meta defendida por Herrera. El Oviedo vivió sus mejores minutos de juego tras el gol, metiendo al Huesca en su campo pero sin encontrar rematador en sus centros, e intercambiado golpes con el conjunto visitante, que tanteó la portería de Juan Carlos, sobre todo a la contra, pero no fue capaz de batir al meta azul. Tras el descanso, el equipo oscense salió a por el empate y lo buscó con un disparo a los pocos segundos de Vinicius que no encontró puerta, un cabeceo de Melero que se fue fuera y un remate de Carlos David que despeja Toché en el área. La más clara del partido para el equipo visitante la tuvo Vinicius, quien, tras una cesión en la que Juan Carlos se resbala, erró su disparo y dio tiempo a que el meta, en una gran acción tuviera tiempo a interponerse entre el disparo del punta y su portería. Una acción de Christian sobre Alexander González en la que Lopez Amaya interpreta agresión dejó al Oviedo con uno menos a falta de media hora, roja directa que obligó de nuevo a Hierro a mover banquillo y quitar un punta -Linares- para apuntalar de nuevo la defensa con Johannesson. El Tartiere clamó contra las decisiones del colegiado, y los jugadores del Huesca aprovecharon la superioridad numérica para imponer su dominio sobre el verde, lo que acabó traduciéndose en el gol del empate, que llegó en una falta lateral que cabecea Carlos David al fondo de las mallas. El Oviedo, llevado en volandas por el Tartiere, murió en el área rival, y en una de esas acciones, tras un pase de Susaeta en profundidad a Johannesson, el lateral fue derribado por Carlos David y el árbitro señaló pena máxima, pero Herrera detuvo el penalti a Toché y el partido terminó en tablas.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.