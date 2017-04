Sociedad RESULTADOS DE UN INFORME Los canarios, los más estresados con los estudios, y los gallegos, los menos La ansiedad es más frecuente en los centros donde los alumnos estudian más de 50 horas semanales.

EFE 22/04/2017 / 11:20

MADRID.- El nivel de satisfacción con su vida de los estudiantes españoles de 15 años es bastante alto y también su sentimiento de pertenencia al centro educativo, pero sufren ansiedad por los estudios y, si se analiza por comunidades autónomas, se ve que se angustian más los canarios y menos los gallegos. Lo especifica el estudio "El bienestar de los estudiantes", presentado esta semana por la OCDE y que recoge las respuestas de los estudiantes que hicieron las pruebas Pisa 2015, que además de preguntas sobre conocimientos de Ciencias, Matemáticas y Lectura también incluía un cuestionario sobre su contexto personal. Una mirada detenida a este informe internacional descubre que la ansiedad por los estudios es mayor entre los canarios, los murcianos y los extremeños, y menos entre gallegos, catalanes y baleares. En el apartado sobre preocupación por las notas, los estudiantes que se agobian más son los aragoneses, vascos y extremeños; el porcentaje de los que sienten menos agobio se da en Galicia, Asturias y La Rioja. Y los que más se sienten más estresados al estudiar son los catalanes y baleares frente a los gallegos y los madrileños, que tienen menos tensión. Si el índice medio de la OCDE en ansiedad de los alumnos ante los estudios es en la OCDE de 0.01 puntos, el de España se eleva a 0.40, similar al de Italia (0.45) o Portugal (0.48). Por el contrario, los alumnos de los Países Bajos (-0.54), Suiza (-0.44) y Finlandia (-0.41) están entre los menos estresados por los estudios de la OCDE. ¿A QUÉ OBEDECE EL ESTRÉS O LA TENSIÓN DEL ALUMNADO ESPAÑOL ANTE LOS ESTUDIOS? El informe constata "lo que están diciendo a gritos desde hace tiempo las familias", dice a Efe el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa), José Luis Pazos. "Hemos llevado la escuela a invadir la casa y los horarios no dejan tiempo al alumno para nada como no sea atender lo que el colegio exige diariamente", argumenta. "Todo ello lleva a una situación de continuidad de estudios que no deja salida al ocio o al tiempo libre para que el alumno puede desahogar esas situaciones de estrés que la escuela genera", según Pazos. La Ceapa tiene en marcha -recuerda- una campaña sobre los deberes escolares con el objetivo de "recuperar el tiempo libre con la familia". Precisamente uno de los principales indicadores relacionados con la ansiedad en el informe de la OCDE es el trabajo escolar, que también provoca a los estudiantes insatisfacción con la vida. La ansiedad es más frecuente en los centros donde los alumnos estudian más de 50 horas semanales (dentro y fuera de la escuela). Y el 16 % de los estudiantes españoles declaró haber estudiado más de 60 horas dentro y fuera de clase (OCDE 13%). "El estrés se debe en parte a que los horarios no se han adaptado a la educación del siglo XXI", enfatiza el presidente de la Confederación de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Carles López. Sostiene además que "los deberes en España están estructurados de forma diferente a otros países europeos" y que las horas para estudiar en las aulas y en casa "superan de manera diferenciada" al resto países. En el informe, los alumnos españoles manifestaron que tenían niveles de ansiedad relacionados con el estudio para exámenes por encima de la media OCDE: 48 % siente tensión al estudiar (OCDE 37 %), y el 67 % se siente algo ansioso incluso cuando está bien preparado para los exámenes (OCDE 55 %). Las chicas señalaron un grado de ansiedad mayor que los chicos. Y la ansiedad también se da en los estudiantes con alto rendimiento, de forma especial asimismo entre las chicas; alrededor del 92 % de las chicas con mejor rendimiento declararon que se preocupan por las calificaciones, aunque aquellas que perciben el apoyo de sus padres son menos propensas a sentirse tensas cuando estudian para un examen.





