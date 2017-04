España PARTIDOS POLÍTICOS Pablo Casado afirma que el PP "cree y confía" en las palabras de Esperanza Aguirre El vicesecretario de comunicación apuesta por seguir actuando con cautela en este caso.

EUROPA PRESS 22/04/2017 / 11:24

MADRID.- El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el PP "cree y confía" en las palabras de Esperanza Aguirre cuando dice que ella "no tenía ni conocimiento ni responsabilidad" del caso de Ignacio González y Francisco Granados, pero que "se equivocó al confiar en estas personas". Así lo ha apuntado Casado este sábado en una entrevista realizada para la cadena COPE, donde también ha insistido en que Aguirre ya tomó responsabilidades cuando Granados estaba siendo investigado. "Esperanza es la que tomaba las decisiones y confiamos y creemos en sus palabras cuando dice que no tenía ni conocimiento ni responsabilidad en estos casos", ha apuntado. También ha recordado que Aguirre eligió tanto a Granados como a González siendo presidenta del PP en Madrid y no como portavoz del PP en el ayuntamiento de la comunidad. Sobre Ignacio González, Casado ha afirmado que "habrá que preguntarse qué hizo mal una persona que está detenida" y ha recordado que el PP ha preferido suspenderlo de forma cautelar de la militancia del partido. "Siempre hemos dicho que el PP tiene que estar prevenido para combatir la corrupción, venga de dónde venga", ha señalado Casado, tras ser preguntado sobre la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al entregar un dossier a la fiscalía provincial sobre la gestión de González al frente del Canal de Isabel II. Por otro lado, Casado ha puesto de relieve que este asunto es "meramente partidista" y que hay que desligarlo al Gobierno. Por ello, cree que no va a afectar a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que tendrá lugar durante la próxima semana.

