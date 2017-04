Huesca PATRIMONIO El PAR defiende la posibilidad de recuperar el antiguo seminario para la capital oscense La formación se muestra partidaria de la reversión y critica la "falta de compromiso" del GA.

EFE 22/04/2017 / 13:42

HUESCA.- El PAR de Huesca ha pedido al ayuntamiento de la ciudad que "estudie, sin descartarla de antemano", la posibilidad de recuperar el antiguo seminario para la ciudad ante la "falta de compromiso" del Gobierno de Aragón y de la Universidad de Zaragoza.En una nota de prensa, el PAR indica que si la solución que planteen para el edificio el ejecutivo y la institución académica no resulta favorable para la ciudad, habría que aplicar al edificio "una condicional reversión de la cesión", teniendo en cuenta que todo el complejo sigue siendo propiedad municipal". Añade que la ciudad debería poder decidir el destino de casi todo el seminario, "una vez que la Universidad de Zaragoza ha preferido, transcurridos más de tres lustros, aprovechar sólo la décima parte de un inmueble con gran potencial, que recibió en buenas condiciones y ha abandonado hasta su deterioro". Según el Partido Aragonés, "Huesca podrá gestionar mejor sin duda, incluso a través del PGOU, unos usos que deben seguir siendo prioritariamente universitarios" y para los que se podría contar con la colaboración de la iniciativa privada, "de acuerdo con una vía apuntada por el propio rector hace unas semanas" y que ya anticipó el PAR en 2015. Lo que aduce el gobierno aragonés, añaden los aragonesistas, son los catorce millones de euros que requiere rehabilitar el seminario, "cuando en 16 años, con varios rectores y varios gobiernos, ha habido inversiones muy superiores y cuando los oscenses y su ayuntamiento, mucho menos potente en sus presupuestos, ya pagó por el edificio tres millones del año 2000". El comité del Partido Aragonés afirma que "Huesca y su campus no merecen esta desconsideración, como sede histórica de la primera universidad de Aragón y como ciudad con vocación de progreso en torno a unos estudios e infraestructuras universitarias que se le niegan".



