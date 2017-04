Cultura CREATIVIDAD Más de 500 escolares y familias han disfrutado en las activiades de la exposición Brosmind La muestra de la DPH pone a prueba la imaginación de los escolares y colectivos oscenses.

Más de 500 personas ya han podido conocer el universo de los hermanos Mingarro con el programa de visitas guiadas y actividades didácticas que la Diputación Provincial desarrolla aparejado a la exposición Brosmind. D.A. 22/04/2017 / 16:54

HUESCA.- A partir de las 12.30 horas, este domingo se acompañará al público a realizar un recorrido a través de sus diferentes épocas creativas en una de estas visitas para la que no es necesaria reserva previa. Continuarán el 30 de abril y el 14 de mayo cuando cierre sus puertas esta retrospectiva que desprende optimismo y, sobre todo, invita a participar. Desde el pasado mes de marzo la sala de exposiciones de la DPH propone dirigir la mirada al trabajo de los ilustradores de forma interactiva, puesto que el público no solo ve sino que también se mueve por el imaginario de los Brosmind. Lo mismo plantean las actividades didácticas para grupos de escolares y talleres para familias, con el objetivo de que niños y adolescentes se acerquen a la obra de forma divertida y muy creativa. De la mano de las educadoras de Desiderata Proyectos Culturales, se plantean tres actividades para centros educativos en función de los grupos de edad. What"s inside? está dirigida a los más pequeños, y en ella los invitan a adentrarse en los personajes de Brosmind, y completarlos con su propia imaginación. En Armonía Caótica, los grupos del 2º y 3º ciclo de Primaria hacen las veces de artistas y ponen en práctica algunas de las técnicas Brosmind, mientras los chavales de ESO y Bachiller tienen el reto de crear un Cómic Brosmind, añadiendo narrativa a la imagen. Hasta ahora, ya han participado escolares de centros educativos como el Santa Rosa de Huesca, el CEIP La Laguna o el CRA La Sabina, de Los Monegros, o alumnos de la Escuela de Arte, además de otros venidos de escuelas de cómic y colonias de restauración, por citar otros ejemplos. Ayer fue el turno del colectivo oscense YMCA, hoy sábado, a las 17:30 horas, hará lo propio un grupo de Atades Huesca, y en los próximos días están previstas actividades con la escuela Tumwaco, Aspace o Arcadia. Los centros educativos no son los únicos que pueden disfrutar de la exposición, los talleres para familias están pensados para pasar un rato agradable de una forma diferente. De una hora y media de duración, las próximas y últimas citas serán los viernes 28 de abril y 12 de mayo, ambas a las 17:30 horas. Para participar en las actividades didácticas y en los talleres o simplemente para obtener más información de la muestra, está a disposición el correo electrónico didacticadiputaciondehuesca@gmail.com y el teléfono 667 823185. BROSMIND: WORKING WITH A BROTHER Los hermanos Mingarro, Juan (1978) y Alejandro (1981) nacieron en Huesca y pasaron su infancia en Binéfar, dibujando cómics, construyendo vehículos para sus figuras de acción y rodando películas con su cámara doméstica. En el año 2006 fundaron el estudio Brosmind en Barcelona y desde entonces combinan sus trabajos de ilustración comercial con proyectos personales en los que experimentan con diversas disciplinas como la escultura, la música o el vídeo. La exposición es la mejor forma de conocerlos, porque es la primera vez que todas las piezas aparecen reunidas en un mismo espacio para reflexionar en torno a la importancia del vínculo fraternal que existe entre ambos y cómo el trabajo actual puede considerarse una extrapolación de sus creaciones infantiles. La sala de exposiciones está abierta para la visita, de lunes a viernes, de 18 a 21 h, y los sábados y domingos de 12 a 14 y de 18 a 21 horas. Especializados en la creación de personajes, llaman la atención los que tienen un tratamiento comestible, también la estética con notas americanas donde el fast food cobra vida, una interesante estética de fabricación casera y un trabajo donde se entremezclan seres y pequeñas historias cómicas y surrealistas, un entramado de personajes en el que la materia no tiene límites y lo visceral se confunde con la fantasía.

