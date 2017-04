Huesca CURSO ESCOLAR 2017-18 Los colegios registran ya más del 65% de las peticiones previstas El miércoles finaliza el proceso de escolarización para el próximo año lectivo.

En el ecuador del proceso de escolarización, los colegios de la ciudad han recibido ya más del 65 por ciento de las peticiones de escolarización previstas de niños de 3 años (511). JARA ARNAL 22/04/2017 / 21:20

HUESCA.- Entre los colegios que se esperaba más demanda y se había lanzado una oferta más amplia, el colegio Pedro J. Rubio tenía el viernes 59 peticiones para 66 plazas (6 de ellas, de momento, reservadas para alumnado con necesidades de apoyo educativo). En Pirineos-Pyrénées, tenían 32 peticiones para el mismo número de vacantes que el otro centro de la zona de Los Olivos. En El Parque había 14 peticiones para las 26 plazas que, por el momento, disponen. Aunque inicialmente las vacantes eran 44, el centro mantiene 18 reservadas para los niños que este curso han accedido al centro a través de la escolarización anticipada. No obstante, parece que finalmente podrían ser 12 los pequeños que sigan en el colegio. Este centro, junto con el colegio Pío XII, implantarán el próximo curso la jornada continua, con horario lectivo de 9 a 14 horas, como ya tiene este curso Pirineos-Pyrénées. En el centro ubicado en el Perpetuo Socorro, que tiene una ratio más baja (20 alumnos por aula), el viernes habían recogido 21 peticiones. En el colegio Alcoraz había 14 solicitudes. Respecto a este colegio conviene aclarar que es el de referencia para todos los alumnos transportados, así que además de los de la zona de escolarización que podrían escolarizarse, habría que añadir a los de las localidades cercanas. Los colegios concertados van a buen ritmo, con la demanda de más del 60 por ciento de las plazas disponibles en cada uno. PLAZO Y PUNTUACIÓN Conviene recordar que hasta el mismo miércoles 26 hay plazo para presentar la solicitud, la cual puede tramitarse presencialmente en el centro elegido en primer opción o a través de Internet (www.centroseducativos.es). En cuanto a los criterios para elegir centro, desde Educación recordaron que el año pasado se aprobó un decreto que prima la proximidad al domicilio porque es el criterio que se debe seguir en la planificación educativa y porque facilita la socialización del menor en su entorno. Sin embargo, se sigue otorgando puntos a aquellos que opten por un centro cerca del lugar de trabajo. Por segundo año, la norma da puntos por hermanos a las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo, legalmente constituido, dentro de la unidad familiar. O a los hijos de las familias formadas por matrimonios o parejas estables no casadas que tengan esta consideración conforme a la legislación vigente, aunque no sean hijos comunes. También se dará puntuación extra a las familias numerosas y a las familias monoparentales. Para cualquier duda, además de la mencionada página web, la oficina de escolarización, ubicada en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner (antiguo Matadero), atiende las dudas de las familias en horario de 9 a 14 horas.

