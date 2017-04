Comarcas MONEGROS - SUCESO Arde un tractor en un campo de Frula sin causar heridos La rápida actuación impidió que las llamas se propagaran.

M.B. 22/04/2017 / 21:29

SARIÑENA.- Un tractor ardió por completo ayer al mediodía en un camino de los alrededores de Frula. El fuego se declaró "por causas que todavía no sabemos. Debió de ser una mala combustión o algo parecido", manifestó el alclade de la localidad, Joaquín Monesma. El propietario resultó ileso, y se logró que no se extendieran las llamas, porque de inmediato acudió otro tractor y una cuba de agua para poder controlar el fuego. "También han acudido los bomberos de Huesca con un camión y personal de protección civil de nuestro Ayuntamiento, pero han sido los bomberos los que han controlado y han sofocado el fuego", dijo Monesma. "A las 14,30 horas ya estaba todo apagado", concluyó el primer edil.



