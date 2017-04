Huesca Tradición, folclore, música y deporte para vivir la festividad de San Jorge en Huesca El cerro y la zona centro, lugares de la fiesta del Día de Aragón en la capital oscense

El cerro de San Jorge y los Porches rivalizarán deportivamente para ser este 23 de abril el centro neurálgico de la celebración de San Jorge. En el cerro llamado como el patrón de Aragón se alternarán actividades para todas las edades y gustos, así como las tradicionales quedadas de jóvenes y familias para disfrutar de un día al aire libre. Mientras tanto, el corazón de la ciudad volverá a dedicarse, un año más, a la cultura con los expositores que instalarán las librerías para celebrar el Día Mundial del Libro. ÓSCAR ISARRE 22/04/2017 / 21:35

HUESCA.- Tradición, folclore, música y deporte son los cuatro pilares que sustentan la programación municipal para la festividad de San Jorge, según manifestó la concejala de Fiestas, María Rodrigo. Con un presupuesto total de 14.200 euros para el programa de actividades -que comenzó el pasado día 8 y finalizará el 30-, el Ayuntamiento oscense ha organizado alrededor de medio centenar de actos para celebrar San Jorge, muchos de ellos en colaboración con asociaciones y entidades de todo tipo, desde culturales y deportivas, a lúdicas y folclóricas. Los actos centrales de esta jornada tendrán lugar en el cerro de San Jorge, donde los jóvenes tendrán un protagonismo especial en la programación municipal con la Zona Joven, que propone actividades deportivas y actuaciones artísticas y musicales como alternativa al consumo de alcohol. Asimismo, también se repartirá un millar de bocadillos para prevenir los peores efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas. La concejala de Servicios Sociales, Silvia Mellado, explicó que pese a las prohibiciones, “sigue habiendo acceso al alcohol por parte de los menores”. A pesar de ello, programas como “Alcohol, conoce tus límites”, que no es exclusivo de San Jorge sino para todas las fiestas de la ciudad, “minimizan los problemas más graves” relacionados con el consumo de alcohol. Para hoy, esta iniciativa en la que participan varias áreas municipales propondrá diferentes ofertas de ocio para los jóvenes, como hip hop, actividades manuales y deporte. Además, repartirá un millar de bocatas y botellines de agua para “minimizar el impacto más duro del alcohol”. La Zona Joven contará, asimismo, con la presencia de los educadores sociales, que estarán en coordinación con Protección Civil y la Policía. En cuanto a los actos más tradicionales, Rodrigo apuntó que las labores de estabilización de la ladera no han finalizado, por lo que la misa de San Jorge se celebrará a partir de las 10 horas, y por segundo año, en una carpa que se instalará junto a la ermita y en la que actuará la Coral Oscense. Otros actos destacados del día son los juegos tradicionales aragoneses (Kiosco de la Música Maestro Sampériz, a las 10,30 horas), la clausura de Menudo Teatro con tres compañías diferentes (cerro de San Jorge, de 11 a 14 horas), los expositores del Día Mundial del Libro (Porches, de 9 a 22 horas), el reparto de la tradicional torta de San Jorge (cerro, 11 horas), la llegada de la Jorgeada de Aragón y la plantación de un árbol conmemorativo (ermita de San Jorge, 12 horas), el campeonato de motocross (circuito de Tierz, 15,30 horas) o la actuación de Roldán del Altoaragón (cerro, 17,30).

