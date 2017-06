El técnico se despidió y aseguró que se quedó con la ganas de seguir en el play-off. El jienense recordó el triunfo en Pamplona como su mejor momento en el Huesca.

Juan Antonio Anquela dijo adiós al Huesca en una emotiva rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por varios miembros del club y por sus compañeros del cuerpo técnico. Abandonar el club ha sido algo "durísimo" para el jienense porque no solo deja "gente del fútbol", también "muchos amigos y muy buenos, pero en la vida hay que tomar decisiones". JAVIER GARCÍA SALVATIERRA 22/06/2017

Tweet

HUESCA.- "No sé si habré tomado una decisión acertada o no, lo único que puedo decir es que aquí he sido muy feliz y lo seré siempre, porque aquí tengo gente con la que puedo venir a estar y eso es lo más importante", explicó el hasta ahora técnico azulgrana. El motivo del míster (o uno de ellos) para no continuar en el Huesca es que su discurso ha llegado a su fin: "Yo ya no tenía palabras para venir el año que viene aquí a decirles a mis futbolistas, porque hay discursos que se acaban, y yo las gasté casi todas, y cuando uno se queda sin palabras, mal negocio". Anquela lamentó no haber rematado la faena en el play-off, ya que él habría querido "mucho más", y por eso está "triste desde el otro día" tras el choque de Getafe: "Lo dije un día, que quería ver la cara de la gente de esas puertas para allá (en referencia a los trabajadores del club), que son los que realmente han hecho grande esta empresa, verlos felices por algo muy grande". El jienense no se va del todo satisfecho por no haber alcanzado la final por el ascenso: "Yo no he cumplido el objetivo que llevaba en mi cabeza, que era jugar esta tarde otra vez (por ayer), así que como no lo he cumplido me llevo esa pizca de amargura". El técnico andaluz reconoció estar "contento en el fondo" por el buen año del equipo oscense, pero resaltó la idea de que él quería más: "Mi objetivo era subir a Primera División con el Huesca cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, y como no lo logramos lógicamente me queda un regusto muy amargo". El míster era consciente de que sus jugadores "han peleado y trabajado" y de que tenían detrás a "una ciudad ilusionada" por la "oportunidad de hacer algo muy grande". EL TRIUNFO EN PAMPLONA Anquela revivió su mejor recuerdo en este año y media en el Huesca: la victoria ante Osasuna en El Sadar en la penúltima jornada del curso pasado que valió la salvación. Gracias a ese triunfo, el equipo hizo feliz a los miembros del club y a los aficionados oscenses: "Teníamos que quedarnos en Segunda como fuera, y lo conseguimos en un campo tremendo y en un día épico". "Ver cómo eran felices los aficionados aquel día ha sido la mayor satisfacción que me llevo de aquí", añadió el míster. Su momento más amargo, el más reciente, la derrota por 3-0 en Getafe. "Yo quería estar otra vez compitiendo y hacer feliz a mucha gente porque creo que en el fútbol jugamos para eso", señaló Anquela. El jienense augura un buen futuro al club, ya que "el equipo ya lo tienen, y es un equipo que ha jugado una liguilla de ascenso y que ha competido durante todo el año a un nivel excepcional". Por todo esto, cree Anquela que no le echarán en falta: "Al final, los entrenadores somos lo que los futbolistas quieren, y en este vestuario el material humano que hay es muy grande". El técnico se lleva muchos amigos: "Dejo gente con la que, si estoy triste, me va a levantar la moral sin hablar ni una palabra de fútbol". "El fútbol va por un lado y otra cosa es la gente que he encontrado aquí y los amigos que he hecho, eso es de por vida", agregó. Para cerrar su despedida, el jienense le deseó lo mejor a "su" Huesca: "Espero que a mi equipo, el Huesca, que ya lo era porque siempre lo miro desde que ha entrado la gente que lo lleva ahora, le sigan saliendo las cosas como se merecen, es decir, muy bien". BIEN ACOMPAÑADO Anquela no estuvo solo en su despedida del Huesca. Junto a él, se sentó frente a la prensa el presidente, Agustín Lasaosa, y también acompañaron al jienense Josete Ortas, director general; Emilio Vega, director deportivo; Ramón Tejada, secretario técnico, y Leo Franco, director de relaciones externas, además del cuerpo técnico: Juanjo Carretero, segundo entrenador; Adrián Sipán, ayudante; Marcos Marcén, preparador físico, y Adrián Mallén, entrenador de porteros.