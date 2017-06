Comarcas ALTO ARAGÓN - SERVICIOS Y SUMINISTROS Aragón rescindirá los contratos de las depuradoras del Pirineo El Instituto del Agua desestima modificarlos por ser "legalmente inviable". La pretensión es volver a sacarlas a licitación y ejecutar 18 ó 19 hasta 2023.

El Gobierno de Aragón ha instado al Instituto Aragonés del Agua (IAA) a iniciar la resolución de los contratos de construcción y explotación de las depuradoras del Pirineo, después de que el IAA haya desestimado modificarlos por ser "legalmente inviable". E.P. 22/06/2017

ZARAGOZA.- Así lo explicó en rueda de prensa el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, Joaquín Olona, que compareció junto con la directora del IAA, Inés Torralba, que indicó que se volverán a sacar a licitación nuevas depuradoras. En concreto, está previsto construir 18 ó 19 entre el año que viene y 2023, con un coste de 75 millones de euros, una cuantía "perfectamente asumible" puesto que el plan de concesión vigente hasta ahora suponía un coste anual al Gobierno de Aragón de entre 17 y 18 millones de euros durante 20 años. Olona señaló que esto va a permitir "un ahorro importante para los ciudadanos" y la voluntad es ejecutar las obras "tan pronto como sea posible", priorizando nueve de ellas por afectar a zonas con mayor concentración de población, que tienen más de 2.000 habitantes equivalentes. La directora del IAA explicó que este año se quiere resolver la rescisión de estos contratos, entre 2018 y 2019 tramitar las nuevas depuradoras y entre el año que viene y el siguiente iniciar las primeras, que estiman serán las de Ansó, Hecho-Siresa y Sallent-Formigal. El consejero recordó que al inicio de la legislatura ya cuestionó el sistema concesional para hacer estas depuradoras, conocido como Plan Pirineos, y fue el Gobierno el que impulsó la modificación de los contratos por considerar que había algunas "que no se necesitaban o estaban sobredimensionadas". La directora del IAA detalló que el Plan Pirineos había hecho una previsión de depuración para una población de 160.000 habitantes equivalentes, cuando esa zona suma 20.000 y si bien en temporada estival y de esquí se cuadriplica el número de personas, la cifra seguía siendo excesiva. Los contratos cuya modificación son "legalmente inviables" se corresponden con cuatro zonas de actuación, las denominadas P-1, que afecta al río Aragón; la P-2, del río Gállego; la P-3, de los ríos Cinca y Ara; y la P-4, del Ésera y Noguera Ribagorzana. Con el cambio se pretendía suprimir depuradoras en poblaciones cuyos vertidos no suponen impactos apreciables y rebajar la capacidad prevista de otras, así como "atender demandas municipales y modificar las soluciones de unificación de vertidos no realizables", todo esto con cambios de plazos o de tarifas de remuneración para que las modificaciones "resultaran económicamente neutras", dijo Olona. Aclaró que, según la normativa, en la modificación de un contrato no se puede ni mejorar, ni empeorar las expectativas de rentabilidad para las concesionarias. Además, puesto que mantener las obras como estaban previstas al principio implicaría "daño al interés público" porque están "sobredimensionadas o son innecesarias", se ha optado por resolver los contratos. Esta última decisión también se apoya en que ha habido incumplimientos parciales de los mismos por la falta de financiación que han sufrido las empresas concesionarias y demora en la ejecución de obras que podrían haberse realizado por no estar afectadas por los problemas indicados, detalló Olona. El inicio de los trámites para la rescisión ya ha sido notificado a las concesionarias. Dos de ellas, las de las zonas del río Aragón y de Ésera y Noguera Ribagorzana han presentado dos recursos contencioso administrativos y reclaman a la Administración siete millones de euros, si bien Torralba apuntó que "entendemos que no prosperarán".

