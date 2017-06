Ciudadanos acusa al PSOE de estar "podemizándose" al cambiar de postura ante el tratado

EFE 22/06/2017 / 10:40

MADRID.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, aprecia "dudas jurídicas" en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, conocido como Ceta, aunque no ha avanzado aún qué votará su partido cuando el tratado pase por el pleno de la Cámara Baja de la próxima semana. El PSOE dio su visto bueno al Ceta el pasado martes en la Comisión de Exteriores del Congreso, pero horas después la nueva presidenta del partido, Cristina Narbona, avanzó que el partido no lo apoyaría. Robles ha confirmado que la Comisión Ejecutiva del PSOE decidirá el próximo lunes el sentido del voto, sin descartar incluso un "sí" al tratado. "Vamos a esperar a que la Ejecutiva adopte una decisión", ha respondido la portavoz del PSOE al ser preguntada si los socialistas se mueven solamente entre el "no" y la "abstención". Ha destacado que se trata de un tratado "controvertido" que ya generó un profundo debate en el Parlamento Europeo y que incluso contó con el voto en contra de los socialistas canadienses. Tras reconocer que no es una especialista en la materia, sí considera que presenta algunos aspectos jurídicos que le generan dudas como los tribunales arbitrales que contempla el tratado o que el Consejo General del Poder Judicial no haya emitido ningún dictamen sobre su contenido. "Son cuestiones de forma, pero también de fondo", ha insistido. Robles ha rechazado de forma tajante las acusaciones del Gobierno y del PP de que el PSOE se está "podemizando" con este cambio en sus políticas. "El PP debería preocuparse en gobernar y dar una respuesta a lo que ocurre en Cataluña que es especialmente grave y no dedicarse a otros partidos", ha denunciado. CRITICAS ANTE EL CAMBIO El secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha acusado hoy al PSOE de estar "podemizándose" por plantearse rechazar el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá y ha dicho que los socialistas quieren competir en el espacio "de la extrema izquierda más radical". "Yo creo que claramente es una podemización como venimos viendo de este viejo partido socialista", ha asegurado Gutiérrez en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso. Para el diputado de la formación naranja, "Canadá no es un país que no cumpla con los derechos humanos, que no favorezca el comercio digno o que no sea democrático", por lo que el cambio de postura del PSOE es "estar en contra del comercio". "No ser capaz de firmar un tratado de comercio con Canadá probablemente vuelve a la autarquía que ya conocemos de Podemos", ha insistido. Gutiérrez ha recalcado que "lo que quieren -refiriéndose a Podemos y el PSOE si finalmente rechazan la ratificación del Ceta- es que los países no comercien". Algo que desde Ciudadanos, ha dicho, no son capaces de entender.