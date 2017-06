España LLEGADA DE INMIGRANTES Se elevan a 105 las personas rescatadas esta madrugada en el Estrecho Salvamento Marítimo ha auxiliado a cuatro pateras en pocas horas.

EUROPA PRESS 22/06/2017 / 10:38

CÁDIZ.- Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado en la madrugada de este jueves a un total de 105 inmigrantes de cuatro pateras cuando intentaban cruzar el Estrecho. De ellos, 94, de origen marroquí, fueron trasladados hasta el puerto de Barbate (Cádiz), mientras que los once restantes fueron llevados al puerto de Tarifa. En la primera de las embarcaciones, rescatada por la 'Salvamar Concepción Arenal', viajaban un total de 24 personas de origen marroquí, que fueron trasladados al puerto de Barbate. Una vez en puerto, la embarcación de Salvamento Marítimo volvió a ser movilizada para rescatar a los integrantes de otras dos pateras, una con cinco personas y otra con 65, todos ellos de origen marroquí. Por su parte, la 'Salvamar Arcturus' ha rescatado a los once tripulantes, de origen subsahariano, de una embarcación que fue interceptada en el Estrecho tras el aviso de una cooperante.

