Huesca El PAR prepara su proyecto para las elecciones del año 2019

22/06/2017

HUESCA.- El Partido Aragonés está en plena fase de preparación de su propuesta política para las elecciones autonómicas y locales de 2019. "Pretendo construir un proyecto político para el año 2019 y un proyecto global para Aragón con las necesidades que se plantean en el territorio para llevar un programa electoral hecho a medida de lo que necesita Aragón y los aragoneses; no lo de Zaragoza, no lo de Huesca, sino en global", afirmó ayer el presidente del PAR, Arturo Aliaga. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

