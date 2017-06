Comarcas JACETANIA Lambán cita al Consistorio de Jaca y a la plataforma Todos los grupos, salvo el PSOE, aprueban pedir el cese de Celaya.

RICARDO GRASA 22/06/2017

JACA.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, recibirá al Ayuntamiento de Jaca, junto a la Plataforma Ciudadana Pro-Hospital de Jaca, este viernes, en un horario por definir, según comunicó ayer noche el alcalde, Juan Manuel Ramón (PSOE), en el pleno municipal. Sin embargo, el resto de los grupos (PP, PAR, CHA, Cambiar Jaca y Aragón Sí Puede) aprobaron una propuesta que solicita el cese del consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, al incumplir el plazo de presentar la modificación del plan estratégico antes del verano. Además, pidieron su sustitución en la recepción del día 30 y si esto no se produce, que no acuda ningún concejal. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

