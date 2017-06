Aragón SUCESOS Un motorista herido leve al colisionar con un turismo en Zaragoza El conductor ha chocado frontalmente con la motocicleta al no respetar un stop.

EUROPA PRESS 23/06/2017 / 10:49

ZARAGOZA.- El motorista J.P.P., de 27 años de edad, ha sufrido heridas leves al colisionar con el turismo conducido por I.C.G.B., de 30 años, en la calle Pablo Veronese del distrito zaragozano de Torrero, ha informado la Policía Local. El accidente ha ocurrido a las 19.00 horas de este jueves, cuando el turismo ha chocado frontolateralmente con la motocicleta al no respetar una señal de stop. Ambos conductores hacían uso correcto de los dispositivos de seguridad reglamentarios y la conductora del turismo ha arrojado un resultado negativo en la prueba de etilometría.

