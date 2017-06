Huesca El Parque Miguel Servet, sin bar este verano, dice el PP Los populares critican "la imprevisión" del tripartito "ante un servicio altamente demandado".

D. A. 23/06/2017

HUESCA.- El grupo "popular" en el ayuntamiento de Huesca ha denunciado que "la imprevisión y la desidia" del gobierno municipal harán que, este verano, en el Parque Miguel Servet no haya servicio hostelero alguno. Así, "los usuarios de la mayor zona verde de la ciudad no tendrán oportunidad de tomar un refresco en pleno mes de agosto, una necesidad de sentido común que el gobierno municipal ha pasado por alto", ha denunciado el concejal José Miguel Veintemilla. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

