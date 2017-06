Aragón El PAR critica el internet "medieval" de los pueblos El partido denuncia la falta de accesibilidad a la red en el medio rural.

EFE 23/06/2017

ZARAGOZA.- El PAR alertó ayer de las deficiencias que se dan en Aragón en los servicios de telefonía móvil y banda ancha y pidió medidas para solucionar el hecho de que un tercio de la ciudadanía no tenga una conexión a 30 megas de banda ancha y que el 25 % de los habitantes de Huesca y Teruel no tengan siquiera acceso a 10 megas. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Comentarios

