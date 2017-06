Comarcas MONEGROS - SUCESOS Un autobús se empotra contra una vivienda en Alcubierre tras sufrir un infarto el conductor En su interior viajaban seis personas, que no han sufrido daños.

Un autobús se ha empotrado contra una casa de la localidad de Alcubierre, después de que su conductor sufriera un infarto. En la línea Sariñena-Zaragoza viajaban seis personas, que no han sufrido daños. El conductor ha sido trasladado en helicóptero a un centro sanitario. D.A. 23/06/2017 / 12:09

Tweet

HUESCA.- "Ha comenzado a hacer eses en la entrada de Alcubierre, hasta que uno de los pasajeros ha cogido el volante", explica Sara Lasheras, una de las seis pasajeras. El autobús ha acabado empotrándose contra una vivienda, junto a la solariega Casa Ruata. Tras comprobar la situación del conductor, "lo hemos tenido que reanimar entre todos mientras nos indicaban los médicos cómo hacerlo y un hombre le hacía el boca a boca", contó Lasheras. De inmediato pararon varios vehículos que observaron el accidente, en uno de ellos viajaba Judith Budios, presidenta de la Comarca y auxiliar de enfermería, que le ha aplicado un masaje cardiaco al conductor. "Ha sido muy duro pero afortunadamente se lo ha llevado el helicóptero estable, espero que se ponga bien", manifesta Budios. Los servicios sanitarios, UVI móvil y la ambulancia de Sariñena han llegado enseguida, aunque, según los pasajeros, el helicóptero se ha demorado desde las 7,30 horas en que ha sucedido el percance hasta las 9,30 horas. Los pasajeros, todos ellos ilesos y conmocionados por lo ocurrido, han sido recogidos por otro vehículo de la empresa de transporte y han continuado su viaje hasta Zaragoza.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.