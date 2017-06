Mundo SUCESOS La Policía concluye que el revestimiento de Grenfell Tower incumplía la normativa de seguridad Las llamas comenzaron al quemarse el frigorífico de uno de los apartamentos.

23/06/2017

LONDRES.- La Policía británica ha asegurado este viernes que los paneles de revestimiento del edificio Grenfell Tower incumplía la normativa en materia de seguridad, al tiempo que ha señalado que el incendio que acabó con la vida de 79 personas el 14 de junio comenzó porque se quemó un frigorífico en un apartamento. Según informa la cadena de radiotelevisión pública británica BBC, la Policía ha determinado que el fuego comenzó porque un frigorífico se incendió de forma accidental en uno de los apartamentos de la parte inferior del bloque. Los investigadores han concluido que los paneles de revestimiento de la torre no pasaron los controles de seguridad requeridos por la normativa. El sistema de aislamiento que tenía el bloque de apartamento para impedir que un incendio se extendiera tampoco pasó los controles de seguridad. La Policía ha señalado que no descarta presentar cargos por homicidio involuntario como consecuencia del incendio. El incendio comenzó en un apartamento de las plantas más bajas de la torre y se extendió rápidamente hacia los pisos superiores, hasta llegar a alcanzar las 24 plantas que componen la Grenfell Tower. Varios vecinos habían denunciado que las últimas obras de remodelación que sufrió el edificio podrían haber contribuido a aumentar el incendio por los materiales utilizados. El incendio de Grenfell Tower ha sido el siniestro más grave de este tipo registrado en la capital británica en los últimos años. La gestión del Gobierno y la atención a las familias han sido fuertemente criticadas, lo que ha llevado a la primera ministra del país, Theresa May, a pedir disculpas tras admitir que no actuaron correctamente.

