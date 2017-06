Deportes CICLISMO - ELITE, SUB 23 Y JUNIOR Doblete altaragonés en el Campeonato de España Sub 23 Oro para Jaime Castrillo y plata para Sergio Samitier en la prueba contrarreloj

El Campeonato de España de ciclismo Elite y Sub 23 no pudo empezar mejor para los altoaragoneses, ya que hoy, primer día de campeonato, han llegado las dos primeras medallas. En la prueba contrarreloj Sub 23 el jaqués Jaime Castrillo se colgó el oro y Sergio Samitier, de Barbastro, la plata. ALFONSO HERRÁN 23/06/2017 / 12:49

Enorme arranque de los Campeonatos de España de ciclismo que se disputan durante todo el fin de semana en Soria. Hoy viernes, primer día, se disputan las pruebas contrarreloj, y en la categoría Sub 23 llegaba la alegría en forma de doblete. En una prueba de poco menos de veinte kilómetros, bastante llana y con fuerte calor, el jaqués Jaime Castrillo se hizo con la victoria yendo de menos a más para llegar a meta con un crono de 24.50. Y a cuatro segundos, su compañero en el equipo navarro Lizarte, el barbastrense Sergio Samitier, quien marcó el mejor crono en el tramo intermedio pero finalmente se tuvo que conformar con la plata, con 24.54. El otro representante altoaragonés, Fernando Barceló, del Fundación Euskadi, fue decimotercero. Hoy también se disputa la contrarreloj para categoría Elite UCI, en la que participa otro altoaragonés, el serrablés del equipo Movistar Jorge Arcas.

