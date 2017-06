Cultura FESTIVALES EN LA PROVINCIA Pirineos Sur comienza la cuenta atrás para recibir a Imelda May La cantante abrirá el próximo 8 de julio la edición más nómada del festival oscense..

D.A. 24/06/2017

HUESCA.- HUESCA.- La edición XXVI de Pirineos Sur arrancará este próximo 8 de julio y lo hará con el concierto de Imelda May en el Castillo de Aínsa. La misma noche también actuarán dos importantes bandas de rock del país: Muchachito y Los Coronas. El veterano festival oscense inicia así una nueva etapa traspasando fronteras y mostrando su espíritu más nómada con la puesta en marcha de la Caravana Pirineos Sur, que llevará el evento a nuevos territorios. De esta manera, el festival se adelanta una semana al inicio de los conciertos en el escenario tradicional de Lanuza, que este año arrancará con Diego "El Cigala" (viernes 14) y Franco Battiato (sábado 15) como nombres más relevantes del primer fin de semana. Los conciertos de Imelda May, Los Coronas y Muchachito serán el sábado 8 de julio a las 21:30 horas en el marco del Festival Castillo de Aínsa. Las entradas, que incluyen a las tres bandas, tienen un precio de 35 euros en venta anticipada y 40 euros en taquilla, y están ya a la venta en Ticketea.com. Además, otra de las novedades de este año es que el sábado 15 de julio, la Caravana Pirineos Sur llegará al Festival Nocte de Graus de la mano del pasacalles musical Music on Cycles: el espectáculo sobre ruedas de LaDinamo que recorrerá las calles de la capital de la Ribagorza a partir de las 22:00 horas. Gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y el Ayuntamiento de Graus, ha nacido esta caravana Pirineos Sur, con la vocación de ampliar la influencia cultural del Festival. "EL CIGALA" Y BATTIATO El escenario tradicional de Pirineos Sur, el Anfiteatro de Lanuza, se inaugurará este año el fin de semana del 14 y 15 de julio con el flamenco y la música mediterránea como protagonistas. El viernes, Diego "El Cigala" presentará su nuevo espectáculo y las cantaoras Rocío Segura y Paula Domínguez homenajearán al músico y poeta Leonard Cohen con un repertorio que adaptará sus composiciones al flamenco. El sábado será el turno de una de las figuras más importantes del cartel de este año y uno de los músicos más relevantes surgidos de Europa en los últimos 50 años: Franco Battiato. El italiano actuará por primera vez en el festival oscense y promete ser una noche a recordar, con éxitos tan inolvidables como Voglio vederti danzare o Centro di gravità permanente. La misma noche subirá al escenario una de las promesas más importantes de la música de los Balcanes, Bo?o Vreco, un artista de Bosnia Herzegovina que se está convirtiendo en un renovador de la música tradicional de su tierra.

