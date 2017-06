Huesca MEDIO AMBIENTE Piden que no se privatice el Aula de la Naturaleza Este servicio público de la DPH llegó el curso pasado a unos 12.500 escolares.

D.A. 23/06/2017 / 14:58

HUESCA.- Varios colectivos del Alto Aragón y personas a título individual, la mayoría ligados al mundo de la enseñanza y de la defensa del medio ambiente, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas mediante la que solicitan a la Diputación Provincial de Huesca que no privatice el Aula de la Naturaleza. Con esta acción quieren manifestar "su apoyo al servicio público que ha venido prestando la Diputación durante casi dos décadas", remarcan en un comunicado remitido ayer viernes a DIARIO DEL ALTOARAGÓN. En el mismo escrito añaden que las muestras de apoyo "se han centrado en la realización de escritos dirigidos al presidente de la Diputación, Miguel Gracia Ferrer, solicitándole que se mantenga el servicio público y desestimándose la privatización". Estas instancias ya están siendo entregadas en diferentes lugares del Alto Aragón. En la misma línea, se están recogiendo firmas que serán depositadas en el registro de la Corporación provincial altoaragonesa a principios del mes de julio. Aunque el plazo marcado para la recogida de firmas "es breve", se quiere "demostrar que es posible recoger un número importante en un lapso tan breve y con los alumnos y alumnas ya de vacaciones debido al mayoritario apoyo que recibe este servicio en el territorio. Se agradece a la sociedad civil altoaragonesa su movilización para salvar este servicio público de calidad", se añade en dicho comunicado. APOYO DE ALTO ARAGÓN EN COMÚN Esta campaña tiene el apoyo de Alto Aragón en Común, que entiende que la privatización del Aula de la Naturaleza "es un error ya que el servicio funciona con un alto grado de satisfacción general por los usuarios, la comunidad educativa y el territorio; así como con un nivel de eficiencia presupuestaria inigualable". Alto Aragón en Común recuerda que esta actividad se puso en marcha hace ya dieciocho años, y llega a todas las comarcas de la provincia para realizar en ellas sus actividades en apoyo a los programas curriculares de los centros. Y resalta que el curso anterior disfrutaron de la actividad más de 12.500 personas, en su mayoría escolares.

