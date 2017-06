Huesca II CONGRESO DE DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL Los Gobiernos locales pedirán a Rajoy la gestión del dinero contra la despoblación La FEMP, además, entregará un documento a la comisión de expertos con reclamaciones en este sentido.

Los gobiernos locales pedirán al Ejecutivo de Mariano Rajoy la gestión de los fondos de financiación contra la despoblación y que las medidas del Comisionado para la Estrategia Demográfica cuenten con "suficiente" asignación presupuestaria. EFE 23/06/2017 / 15:21

HUESCA.- Es una de las principales conclusiones del II Congreso sobre despoblación que desde ayer se ha celebrado en Huesca, al que han asistido numerosos presidentes de diputaciones, alcaldes y expertos para debatir sobre este problema, reflejado en que un 80 por ciento de la población española reside en sólo el 20 por ciento del territorio. En rueda de prensa antes de la clausura del evento, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ávila, ha avanzado que antes de que acabe agosto los gobiernos locales pedirán al Ejecutivo de Mariano Rajoy que en la reforma de la financiación municipal se incluyan partidas contra la despoblación, que gestionarían diputaciones y ayuntamientos. Así se lo ha pedido a los expertos que debaten la reforma el presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, Abel Caballero. La Federación, además, entregará un documento a la comisión de expertos con reclamaciones en este sentido. También pedirán que en los presupuestos europeos para el periodo 2020-2030 se considere la despoblación como criterio preferente del reparto dinero y que esa cuantía concreta, y exclusiva para frenar el vaciamiento de amplias zonas del país, sea gestionada igualmente por los gobiernos locales. Además, dado que el Comisionado del Gobierno para la Estrategia Demográfica, dirigida por Edelmira Barreira, está redactando un documento con propuestas y medidas, la FEMP también exigirá que cada una de ellas (no se conocen aún) dispongan de asignación presupuestaria "suficiente". Ávila, acompañado en la rueda de prensa por el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, y la de Palencia, María Ángeles Armisén, ha destacado "la buena voluntad" del Gobierno y de su comisionada, pero ha demandado "medidas concretas" y financiación asociada, por cuanto "no hay política pública posible sin crédito presupuestario". De la UE los gobiernos locales esperan que la despoblación juegue un papel determinante a la hora de repartir los fondos, y eso es algo que está sucediendo en Europa "por primera vez", ha dicho Ávila. Gracia, organizador del congreso, ha demandado, además, que los servicios a los municipios en despoblación se presten desde la cercanía, lo que refuerza el protagonismo de las diputaciones al ser las instituciones que mejor conocen el terreno. También ha puesto el acento en la apuesta por una fiscalidad positiva, que tenga en cuenta la residencia en estos pueblos, y la expansión de la banda ancha para que la brecha digital no deje de lado a los pequeños municipios. Que haya Internet en las zonas rurales es esencial para atraer a poblados y a negocios.

