Ampliado hasta el día 22 el plazo para alegar contra Biscarrués Mañana se celebrará una manifestación en Zaragoza contra el embalse.

24/06/2017

HUESCA.- Quienes quieran presentar alegaciones contra el proyecto constructivo del embalse de Biscarrués tiene 15 días más para hacerlo, después de que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), haya autorizado dicha ampliación, atendiendo, de este modo, a la petición cursada por los ayuntamientos de Ayerbe y Biscarrués y la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, que pedían más tiempo para poder estudiar el documento y formular sus propuestas. La fecha fijada en un principio como último día para presentar alegaciones era el 7 de julio, por lo que con la ampliación se traslada al 22 del mismo mes. Una vez concluido el plazo, las alegaciones serán remitidas a Acuaes, promotor de la obra, para que responda a las mismas. Este anuncio llega dos días antes de la manifestación contra el pantano que se celebrará mañana en Zaragoza, a las 12 horas, y que ayer presentaron miembros de Biscarrués-Mallos de Riglos y de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret). Los vecinos y afectados advirtieron ayer, frente a la sede de la CHE, que este pantano "es una aberración" y dijeron que "no se puede gastar tanto dinero público" en algo que "destroza la riqueza natural de una zona". La manifestación recorrerá las calles de la capital aragonesa desde la plaza del Pilar hasta la sede del organismo de cuenca para "protestar y dar información" a los ciudadanos, de forma que puedan conocer "la injusticia social y territorial" que se está cometiendo, dijo el portavoz de Coagret, Jesús Sampériz. Por su parte, una vecina de la Galliguera, Liena Palacios, pidió a los zaragozanos que "acudan a la manifestación", remarcando que han sido los vecinos los que han "levantado" la zona de la Galliguera "con esfuerzo y sin ayuda gubernamental", ya que era una zona que "estaba cayendo demográfica y laboralmente". Añadió que "muchas empresas viven del turismo activo de las aguas bravas" del río Gállego, una actividad que "no solamente favorece a Murillo o a Santa Eulalia" sino a toda la zona, que se verá afectada por la construcción del embalse. Beatriz Lacruz, portavoz de la asociación Amigos de la Galliguera, explicó que los vecinos solo quieren "dialogar" y que "se consideren otras alternativas viables y mucho más económicas". Confió en que la CHE "reflexione" y "sea humana", teniendo en cuenta la opinión de los vecinos. Agregó que algunos partidos apoyan su petición, lamentando que otros "cierran los ojos y miran para otro lado". De forma paralela, también mañana tendrá lugar la "Bicicletada de apoyo", en la que un grupo de activistas recorrerán en bicicleta el trayecto entre el pantano de La Peña y Zaragoza. A las 11:30 horas se unirán a la concentración de la plaza del Pilar y juntos irán hacia la CHE. Además, ayer comenzó una campaña en redes sociales promovida por ecologistas con el hashtag #25JRíoGállegoVivo.

