España RELACIONES GOBIERNO - OPOSICIÓN Rajoy pide un esfuerzo de entendimiento a Sánchez y dice que él lo hará El presidente del Gobierno está dispuesto a hablar con el secretario general socialista.

EFE 23/06/2017 / 15:47

Tweet

BRUSELAS.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, un esfuerzo para llegar a entendimientos en asuntos de Estado y ha garantizado que él hará también ese esfuerzo. Rajoy ha hecho esta petición en la conferencia de prensa posterior a la cumbre de la Unión Europea (UE), celebrada en Bruselas, y en la que ha asegurado que no ha hablado aún con Sánchez para analizar asuntos como la situación en Cataluña. Pero ha asegurado que está dispuesto a hablar con el secretario general socialista en cuanto él lo desee. Al plantearle si cree que Sánchez mantendrá su apoyo a la unidad de España, Rajoy ha dicho no tener ninguna duda de que así será. "No se me puede pasar por la cabeza que pueda hacer una cosa contraria", ha subrayado el jefe del Ejecutivo. A continuación ha pedido al líder socialista un esfuerzo para que en éste y otros asuntos de Estado puedan entenderse. "Yo lo voy a hacer", ha asegurado.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.