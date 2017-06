Economía PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Draghi dice a los líderes de la UE que hay una "nueva esperanza" en Europa El presidente del BCE traslada un mensaje de optimismo a los jefes de Estado.

BRUSELAS.- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, afirmó hoy ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que la incertidumbre que se cernía sobre la eurozona se ha "disipado" y que hay una "nueva esperanza" en Europa. Draghi, que participó esta mañana en la Cumbre Europea que se celebra en Bruselas, trasladó a los líderes un mensaje de optimismo pero sin dejar de lado su tradicional llamada a aplicar reformas estructurales y sanear las finanzas públicas, según indicaron fuentes europeas presentes en la reunión. El principal cambio en los últimos meses es que "la gran incertidumbre persistente ya no está" y que "hay una nueva esperanza puesta en el proyecto europeo", dijo el funcionario italiano, quien citó al economista Larry Summers para recordar a los gobernantes europeos que "el estímulo más barato es la confianza". Y para recuperar esa confianza Draghi reiteró su receta de reformas y consolidación. El presidente del BCE subrayó que las buenas condiciones fruto de la recuperación económica son "favorables" para que los países apliquen las "reformas estructurales que necesitan y consoliden sus finanzas públicas, reforzando así el círculo virtuoso de la confianza", según las citadas fuentes. Draghi afirmó que pese a la buena situación económica y la creación de empleo, "la inflación no está aumentando tan rápido", por lo que la política monetaria expansiva de la institución de Fráncfort "se mantendrá dónde está por el momento". El BCE mantiene su tasa de interés rectora en el mínimo histórico del 0 % y la tasa de interés que cobra a los depósitos de los bancos a un día en el -0,40 %, tipos bajos que sumados a su programa de bonos han jugado un papel crucial para la recuperación de la eurozona. Por otra parte, el italiano abordó con los líderes el hecho de que los salarios en la UE no estén aumentando pese a la subida en la inflación y el crecimiento económico. El BCE lo atribuye a que la negociación laboral se está centrando por el momento en conseguir que los contratos temporales se transformen en empleos estables y que, una vez termine este proceso, "el crecimiento de los salarios repuntará". Draghi, sin embargo, no comentó con los jefes de Estado el rescate del Banco Popular español, pese a ser el primero bajo su supervisión y ordenado por las instituciones europeas, ni la petición que hizo esta mañana para reformar sus estatutos de manera que pueda asumir las competencias de supervisión de las casas de compensación de terceros países como propuso la Comisión Europea esta semana. El BCE pidió hoy al Consejo y al Parlamento Europeo que cambie el artículo 22 de sus estatutos, lo que supondrá "un refuerzo significativo de las funciones de los bancos centrales emisores en el sistema de supervisión de las contrapartidas centrales, en particular en lo que concierne al reconocimiento y la supervisión de las entidades de contrapartida central sistémicamente importantes de terceros países", según la institución de Fráncfort.



