Deportes FÚTBOL - FRAUDE La Fiscalía acepta que Messi pague una multa de 250.000 euros para no entrar en prisión El fútbolista, que carece de antecedentes, abonará 400 euros por cada día de condena.

OTR/PRESS 23/06/2017 / 16:44

Tweet

BARCELONA.- La Fiscalía ha aceptado que el jugador del FC Barcelona Leo Messi no entre en prisión para cumplir los 21 meses de cárcel a los que fue condenado por fraude fiscal si paga una multa de 250.000 euros al no tener antecedentes penales y haber devuelto el dinero defraudado y las multas impuestas. En un informe presentado el jueves a la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía ha explicado que "no se opone a la sustitución de la pena de libertad por pena de multa siempre que la cuota diaria sea la máxima", es decir, 400 euros por cada día de condena, lo que suma 250.000 euros. En el caso de que la Audiencia no acepte la sustitución de pena por multa en estos términos, la Fiscalía tampoco se opone a que los 21 meses de cárcel a los que fue condenado Messi -y los 15 de su padre, Jorge Horacio Messi- sean suspendidos al ser un "delincuente primario" y dado que ya pagaron todo lo que tenían que pagar como responsabilidad civil. Messi defraudó a Hacienda un total de 4,1 millones de euros en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 porque no tributó en España el dinero que ingresó por la explotación de sus derechos de imagen, con lo que fue condenado por tres delitos fiscales; su padre, fue condenado como cooperador necesario. Normalmente, en las condenadas inferiores a dos años de cárcel el condenado puede librarse de entrar en la prisión si, entre otras condiciones, no tiene antecedentes penales y devuelve lo defraudado, pero este proceso no es automático y la Audiencia de Barcelona será la que tenga la última palabra.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.