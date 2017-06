Comarcas MONEGROS - LITIGIO POR LOS BIENES La Audiencia confirma la inhibición en favor de los juzgados de Barcelona por la tabla de Sijena Se investiga el anuncio de la casa Balclis sobre la subasta de esta pieza renacentista.

EUROPA PRESS 23/06/2017 / 17:44

ZARAGOZA.- La Audiencia de Huesca ha confirmado la inhibición decretada por un juzgado de instrucción oscense en favor de los juzgados de Barcelona para investigar un anuncio de subasta de una tabla renacentista atribuida al Maestro de Sijena, al considerar que es en la capital catalana donde se habrían cometido los hechos. La titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Huesca apuntó a la posibilidad de indicios de delito en este anuncio, pero se inhibió al entender que en caso de haberse producido éste, se habría cometido en Barcelona, que es donde apareció y donde se subastaba la tabla, en la casa Balclis. La resolución del juzgado ha sido confirmada por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Huesca en un auto, hecho público hoy, y que es firme. El Juzgado de Instrucción de Huesca se inhibió el pasado mes de mayo del caso tras una denuncia penal interpuesta por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) ante la posibilidad de que la pieza que salió en venta en una casa de subastas, una tabla atribuida al Maestro de Sijena y que formaría parte del retablo mayor del cenobio de esta localidad, hubiera sido robada y repintada para ocultar su procedencia. Otra posibilidad que apuntó el Consistorio es que esta obra correspondiera a una falsificación de la tabla con la intención de llevar a cabo una estafa. Después de que se inhibiera del caso el juzgado de Huesca, el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación y pidió que se revocara este auto y que ordenara al Instructor a que procediera de "forma urgentísima" a ordenar a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial que interviniera inmediatamente la tabla subastada y la depositara a disposición del Juzgado en el Museo de Huesca. La Audiencia recuerda que lo que se cuestiona de modo principal es la competencia para conocer de la causa y, en su caso, adoptar las medidas cautelares solicitadas por el denunciante. En los razonamientos jurídicos del auto, el tribunal de la Audiencia recuerda que el Ayuntamiento indicó en la denuncia que se desconoce cómo y cuando salió la tabla del Monasterio de Sijena, si es que pertenece a su retablo, y a tal efecto conjetura que "podría haber sido sustraída" del monasterio y por lo tanto el delito se habría cometido en Sijena. Sin embargo y, a falta de conocer dónde se cometió el delito, la Audiencia considera que en caso de que se hubiera producido una estafa y falsificación de la obra se habría cometido en Barcelona, que es donde apareció la tabla y donde se puso a la venta. La Audiencia ha considerado que, a falta de conocer donde se cometió el delito, entraría en juego la norma que atribuye la competencia al lugar donde aparecen las pruebas del delito. Por su parte, el abogado que lleva el caso, Jorge Español, se ha mostrado sorprendido por esta resolución y ha lamentado que el tribunal no se haya pronunciado sobre las medidas cautelares iniciales que se le han solicitado, que son independientes de que el Juzgado sea o no sea competente en la causa. El abogado ha anunciado que el Ayuntamiento ha presentado un escrito para que la audiencia complete el auto dictado y razone sobre la toma o no de la medida cautelar denegada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Huesca pero sobre el que no se pronuncia la Audiencia "en absoluto de forma sorprendente".

