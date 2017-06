Mundo El incendio de Londres empezó por una nevera averiada Los investigadores dicen que el revestimiento no cumplía las normas de seguridad adecuadas.

EFE 24/06/2017

LONDRES.- El incendio declarado el pasado día 14 en un edificio de Londres, que dejó 79 muertos o desaparecidos, empezó por una nevera defectuosa que ardió, confirmó ayer la Policía británica. La superintendente Fiona McCormack, de la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés), dijo en una declaración a los medios que el revestimiento que tenía la torre Grenfell, al oeste de Londres, no cumplía con las pruebas adecuadas de seguridad. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

