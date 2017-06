Espectacular arranque en Ayerbe de la 15 edición del Estoesloquehay

La muestra rural itinerante se inició con la inauguración de la exposición colectiva.

D.A. 24/06/2017 / 12:52

Tweet

HUESCA.- La muestra rural itinerante Estoesloquehay arrancó ayer su edición 15ª aniversario en Ayerbe. Durante este fin de semana, la localidad altoaragonesa disfruta de un programa cargado de actividades gratuitas que giran en torno a la temática "Neura". Esta ha sido elegida en esta ocasión en reconocimiento a la figura de Santiago Ramón y Cajal, máximo aportador a la ciencia española con el descubrimiento de la morfología y las conexiones del sistema nervioso del cerebro y ganador del Premio Nobel de medicina. Fue en Ayerbe donde Ramón y Cajal pasó su infancia y adolescencia donde era conocido como "Santigué" y es en sus memorias donde deja clara evidencia de su intenso sentimiento de arraigo hacia la localidad. El festival comenzó con la inauguración de la habitual exposición colectiva en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Ayerbe. En esta edición treinta piezas componen la muestra donde artistas plásticos, diseñadores y fotógrafos han abordado en su obra la temática de esta edición: "Neura". Tras la inauguración llegó el pasacalles de la compañía Pitita Chow que reunió a un gran número de espectadores: mayores y pequeños. La compañía realizó un recorrido por las plazas y calles de la localidad, donde desplegaron sus extravagantes máquinas. Los personajes no pararon de realizar gags y juegos con el público que fue parte fundamental del espectáculo. La primera jornada de la edición 15 aniversario de Estoesloquehay estuvo marcada por la gran afluencia de público en la actuación de danza vertical de La Glo Zirco y Dani Tomás. La singular Torre del Reloj de Ayerbe sirvió de escenario para un espectáculo de vértigo que encandiló a cientos de espectadores. Los artistas realizaron una coreografía sobre la pared del monumento acompañados por música en directo. El público se mantuvo en suspense durante toda la actuación y ovacionó a la compañía al final del espectáculo. El festival continuará hoy a partir de las 17:30 h con la actuación circense "Landings", de la joven compañía barcelonesa Dejavü. Seguidamente, a las 19.00 h, el premiado como mejor espectáculo de circo de Aragón: Su e Giú Circus, con su proyecto Jinaima. La música será la protagonista en la tarde-noche del sábado 24 de junio con los conciertos de cuatro reconocidas formaciones musicales, en la "Neurogala" que arrancarán de forma ininterrumpida a partir de las 20:00 h hasta la madrugada en la Plaza Ramón y Cajal. Los primeros en subir al escenario serán los aragoneses The Bronson con su nueva gira "Steamphunk Tour" que viene cargada de nuevos temas envueltos en una estética retro-futurista. Reconocidos en los Premios de la Música Aragonesa con el galardón al mejor espectáculo en directo 2016, que sin duda serán los encargados de hacer bailar al público. Tras ellos llegará el turno del rock and roll salvaje de Vurro, el fenómeno viral que ha arrasado en Facebook con más de 20 millones de visitas de su vídeo promocional. Este multi-instrumentista no dejará indiferente a nadie con su rabioso directo en Ayerbe a partir de las 20:00 h. A las 23.30 h, tomará el escenario Ángel Stanich. Allí mostrará su particular estilo y singular voz que le ha convertido en el estandarte del indie español más alternativo. Los Ganglios serán los encargados de cerrar la intensa noche con su particular estilo, en algún lugar entre la cumbia electrónica, el punk y el techno-trash. Su desenfadado estilo y su sorprendente estética asegurarán un animado fin de fiesta. El domingo 25 de junio, el séptimo arte será el protagonista del programa con la proyección de los cortometrajes premiados en la 44ª edición del Festival de Cine de Huesca, en las categorías de Concurso Iberoamericano (a las 18.00 h en el Salón Social de Losanglis, pedanía de Ayerbe) y Concurso Internacional (a las 20.00 h en el Palacio de los Urriés de Ayerbe). El festival concluirá con el divertido espectáculo circense "Un guisante en un trapecio", de la Compañía Peliagudo Arte y Circo.