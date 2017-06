Aragón POLÍTICA AUTONÓMICA Beamonte lamenta la "inacción" e "inestabilidad" del Gobierno de Lambán El responsable del PP critica cómo se está desarrollando el ejecutivo socialista.

EUROPA PRESS 24/06/2017 / 17:53

ZARAGOZA.- El presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, ha lamentado la "inacción" e "inestabilidad" del Gobierno del socialista Javier Lambán. Frente a esta situación, ha ofrecido un modelo basado en "la moderación, la centralidad, la normalidad y el sentido común".

Asimismo, ha subrayado "el frentismo" de las políticas el Ejecutivo PSOE-CHA en ámbitos como la educación o las relaciones con el Gobierno de España. Ha apuntado que Lambán se ha centrado en "la supervivencia de su partido antes que en el interés general de los aragoneses" algo que, a su juicio, está siendo perjudicial para Aragón. En el ámbito económico ha expuesto que el presidente aragonés carece de modelo económico y productivo, "precisamente en un momento de reactivación económica y cuando Aragón dispone de 400 millones más de euros que hace dos años". Respecto a las políticas para mejorar la calidad de vida en el mundo rural, ha rechazado la "escasez" de dotaciones económicas para aumentar la competitividad del campo aragonés o para modernizar la red de carreteras. En cuanto a las políticas públicas básicas, como sanidad o educación, ha criticado los retrasos que sufren la construcción de los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel, o el "radicalismo" de la coalición PSOE-CHA en el área educativa frente a la libertad de elección de los padres. ALTERNATIVA Ante esta situación, Beamonte ha identificado como alternativa al Partido Popular porque "el orden, la normalidad, la capacidad de gestión y los valores que caracterizan a esta formación política se convierten, cada día más, en elementos esenciales para garantizar un futuro de estabilidad para Aragón". Ha añadido que "sin estabilidad no hay progreso, ni oportunidades, ni puede avanzar la sociedad", por eso ha considerado que no se puede permitir que "los de enfrente lleven a Aragón y España a una encrucijada". "Como formación política más votada, en el Partido Popular tenemos la obligación de ofrecer a los aragoneses la normalidad y la estabilidad que otros le están negando. Tenemos que seguir poniendo encima de la mesa todo aquello que es fundamental y que quien gobierna la Comunidad Autónoma ha olvidado o dejado de lado. Pensemos en las personas, en lo bueno de la política, aportemos frescura y mesura al debate porque nosotros sí tenemos un modelo frente a este desconcierto. Tenemos responsabilidad y ofrecemos estabilidad", ha concluido.



