Sociedad TURISMO Sallent de Gállego es el pueblo con más bares por vecino de España La localidad oscense tiene un promedio de 15,7 para cada mil vecinos.

EUROPA PRESS 25/06/2017 / 11:04

HUESCA.- Sus calles y plazas presentan el mayor número de bares por habitante de toda España, con un promedio de 15,7 para cada mil vecinos, sin embargo, la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) percibe "ficción" en unos números que esconden la estacionalidad del turismo de este enclave de los Pirineos. Después de Sallent de Gállego, Comillas (Cantabria), con 10 bares por millar de personas y 2.228 vecinos empadronados, es la segunda población española en la clasificación establecida por la investigación, que además fija en 2,8 la media nacional de bares y cafeterías que pueden disfrutar mil individuos, un guarismo seis veces menor al de la localidad aragonesa. "Resulta chocante la estadística, porque nos situamos en una zona de deportes de invierno, con festivales veraniegos como Pirineos Sur y actividades de montaña con carácter estacionario. La mayoría de bares no abre durante la mayor parte del año, porque la temporalidad es muy marcada", explica el primer edil. A pesar de que la metodología del informe ha excluido del recuento los restaurantes y establecimientos similares "para obtener una foto fija de la forma más aproximada posible a la realidad", Gericó considera que las circunstancias medioambientales y geográficas no se han tenido en cuenta, factores que en el caso de Sallent de Gállego resultan determinantes. La piedra angular de la economía del municipio es la Estación de Esquí de Formigal-Panticosa, la más grande en extensión del Pirineo y la más atractiva para el holgado millón de turistas anuales que disfruta de la nieve pirenaica (1,2 millones, según los datos recogidos por las estaciones de la red Aramón en 2017). Igualmente, su presencia es la responsable de que los mayores repuntes del turismo local lleguen de diciembre a abril, los meses de la campaña invernal. "Nuestro crecimiento viene derivado de la Estación en buena medida, también en hostelería. Antes de su construcción, solo teníamos fondas para los veraneantes, pero con el tiempo aparecieron promociones urbanísticas, hoteles... Me siento contento por habernos convertido en un destino turístico importante", afirma Gericó. Hoy por hoy, tal y como relata el responsable municipal, muchas viviendas de Sallent de Gallego son la segunda residencia de personas que deciden pasar en el Pirineo la época estival, y los servicios con los que se cuenta entonces podrían atender las necesidades de diez mil habitantes. "No obstante, vivir aquí es complejo y está muy sobredimensionado", matiza Gericó. Para el alcalde, otras consecuencias negativas de la estacionalidad de la localidad son la competencia empresarial entre los establecimientos hosteleros en los meses de auge turístico y el hecho de que algunos negocios de alojamiento dependan enormemente del elevado número de reservas que se concentra en dichos períodos. "Aunque tenemos el encanto suficiente para atraer a gente a trabajar en verano e invierno, a menudo es la gente arraigada en la zona quien presta los servicios", confiesa. Sin embargo, Gericó defiende la singularidad de Sallent de Gállego, una localidad que él define como "abierta" a los visitantes, con un "excelente clima" en verano y que todavía resiste al avance de la despoblación del mundo rural. "Somos un pueblo muy vivo, pero sobre todo que da la sensación de estarlo, y una de las mejores muestras es que tenemos a 97 niños y niñas escolarizados en Educación Primaria", subraya.





