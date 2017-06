Aragón PRUEBAS DEPORTIVAS Marta Gastón resalta la apuesta del Gobierno de Aragón por MotorLand La consejera ha asistido a la segunda jornada de las World Series by Renault.

La consejera de Economía, Industria y Empleo y presidenta de la Ciudad del Motor de Aragón, Marta Gastón, ha subrayado hoy en Alcañiz la apuesta decidida del Gobierno de Aragón por MotorLand durante la segunda jornada de las World Series by Renault. Este campeonato automovilístico, vivero tradicional de grandes campeones de Fórmula 1, es una de las tres principales competiciones que se disputan en el Circuito de Alcañiz por detrás del motociclismo con el Mundial de Moto GP y las Superbykes. D.A. 25/06/2017 / 17:18

ALCAÑIZ.- Las World Series son uno de los eventos internacionales del motor que contribuyen decisivamente a la proyección del Bajo Aragón turolense y del conjunto de la Comunidad en todo el mundo. Este campeonato en concreto de las World Series V8 3.5 –al que se suman la Clio Cup España y el Campeonato de España de Fórmula 4- se retransmite por televisión en 66 países, con un seguimiento de unos 150 periodistas entre profesionales de la televisión, prensa, fotógrafos, radio y medios digitales. Gastón –a quien acompañaba el director general de Industria, Comercio, Pymes y Artesanía, Fernando Fernández- ha recordado que, aparte del componente deportivo y lúdico de los numerosos eventos se celebran a lo largo del año, MotorLand también cuenta con el parque tecnológico TechnoPark, al que se está dando un impulso para su mejora y crecimiento en colaboración con las empresas instaladas en él y otras firmas del sector próximas al proyecto. Los miles de aficionados procedentes de distintos puntos de Aragón y de Comunidades vecinas que, a pesar del intenso calor, han seguido la competición a lo largo de este fin de semana y han disfrutado de las actividades lúdicas paralelas de un evento gratuito y de carácter familiar avalan según la consejera la consolidación de esta cita mundialista, promovida por RMP Racing, que tiene contrato hasta 2018. En las ocho ediciones precedentes de las WS han acudido a MotorLand más de 400.000 personas. La consejera ha entregado el trofeo al ganador de la Fórmula V8 3.5, prueba reina de este campeonato, a Pietro Fittipaldi, de Lotus, que va tras los pasos de su abuelo, el mítico piloto brasileño de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. El mexicano Alfonso Celis Jr, de Fortec Motorsport, y el ruso Egor Orudzhev, de SMP Racinc by AVF, han quedado clasificados en segundo y tercer puesto, respectivamente. Quizá alguno de ellos pueda seguir la estela de otros muchos pilotos que a lo largo de los últimos años han dado el salto a la máxima categoría del automovilismo tras su participación en las World Series. Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne (McLaren), Sebastian Vettel (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull Racing), Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Renault), Valteri Bottas (Mercedes), y Carlos Sainz y Daniel Kvyat (Toro Rosso) son los pilotos que actualmente forman parte de la parrilla de F1 y que anteriormente pasaron por las WS. El campeonato celebra 9 pruebas en 8 países de 3 continentes que se disputan en algunos de los circuitos más prestigiosos del mundo: Silverstone (Reino Unido), Spa (Bélgica), Monza (Italia), Nurburgring (Alemania), Mexico DF, Austin (Estados Unidos), Bahrain y, finalmente, Jerez y Aragón en España. Además de la competición deportiva internacional, los aficionados al motor han disfrutado este fin de semana de las actividades lúdicas organizadas para las familias. En ambas jornadas han podido pasear de forma libre y gratuita por el paddock y observar el movimiento en los boxes, los tráileres y el ambiente que rodea a los equipos, pilotos y organización del evento. Tanto el sábado como el domingo el público que ha acudido al Pit Lane Walk ha podido ver de cerca a los monoplazas y los pilotos, quizá futuras estrellas de la Fórmula 1, que les firmaban autógrafos o posaban juntos para fotografías. También había atracciones hinchables y actividades para los más pequeños, zona de seguridad vial para niños, zona de simuladores, rocódromo y tirolina, una carpa dedicada a la Formula 1 del Red Bull Racing F1 Show y una zona de merchandising. Como en años precedentes, en pista los aficionados han podido disfrutar de una exhibición de Formula 1 gracias al Red Bull Racing F1 Show. Al igual que el día anterior, el RB8, con el austriaco Patrick Friesacher al volante, ha puesto el colofón al evento en el último de sus dos pases de hoy, haciendo las delicias del público con su velocidad, trazadas y los siempre celebrados "donuts". AGRADECIMIENTO A TOMÉ ALFONSO La consejera ha agradecido la presencia en el circuito del presidente de la Federación Espaola de Automovilismo, Manuel Aviñó y del presidente ejecutivo de RPM Racing, empresa promotora de esta carrera, Jaime Alguersuari. Asimismo, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a la "brillante" labor desempeñada por Tomé Alfonso al frente de MotorLand desde sus inicios. Su última aportación es que la próxima edición de las World Series se volverá a disputar, a sugerencia suya, en el mes de abril. En cualquier caso, Gastón ha señalado que Aragón no puede permitirse el lujo de prescindir del talento y que Tomé Alfonso "tiene muchos puntos" por su experiencia para seguir vinculado después de mañana, cuando deja el puesto de gerente, mediante un contrato de servicios que como empresa pública -ha insistido- se sacará necesariamente a concurso. Del perfil próximo gerente, el ingeniero industrial Santiago Abad, ha destacado no sólo su capacidad y preparación técnica, sino tamibién su conocimiento del circuito y de la tarea que se lleva a cabo y se pretende potenciar en el parque tecnológico TechnoPark aprovechando las sinergias de todas las instalaciones.



