DOMINICAL GENTE DE AQUÍ Manuel Palacio Bestreguí: "Por aquí no me conocían y me hice hueco con productos de calidad" Este hostelero natural de Graus, de carácter afable y prudente, que dejará en agosto el Mesón de la Cabañera de Monzón repasa su impecable y larga trayectoria en el sector.

Por F.J. PORQUET 25/06/2017

El próximo mes de agosto, Manuel Palacio Bestreguí dejará de atender la barra y la cocina del Mesón la Cabañera de Monzón y firmará una impecable trayectoria hostelera de 36 años. La clientela fiel ya empieza a echarle de menos. El carácter afable y prudente, el buen hacer en los fogones, el punto de humor comedido (con unas gotas de retranca ribagorzana) y el trato siempre "de usted" (niños incluidos), entre otras virtudes, hacen de Manolo un personaje singular y apreciado. "No me quejo. Me he ganado bien la vida, pero este oficio es muy esclavo", dice. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

