La gimnasta oscense Inés Bergua, campeona de España infantil de pelota

La deportista altoaragonesa se confesaba "supercontenta y emocionada"

N.L.L 25/06/2017 / 21:23

HUESCA.- Inés Bergua, joven gimnasta del Club 90 Huesca, se ha proclamado campeona de España infantil en la modalidad de pelota, consiguiendo una medalla que oro que es el perfecto colofón a su gran actuación en el Campeonato de España Individual de gimnasia rítmica que se ha disputado en Valencia. “Supercontenta y emocionada”, según sus propias palabras, Inés Bergua recogió la medalla de oro de manos del presidente de la Federación Aragonesa de Gimnasia, José Miguel Royo, tras haber conseguido un título que “no me esperaba. Sabía que si me salían los ejercicios podía hacerlo bien, pero no pensaba en ganar”, reconocía ayer ya de regreso a Huesca, pensando ya en nuevos proyectos. ¿Qué se siente en el podio? “Además de emoción, voy a seguir trabajando y me voy a seguir esforzando”, afirmó la joven gimnasta que piensa ya en la próxima temporada, en la que “competiré con cuatro aparatos; además de los tres de esta, también el aro”.