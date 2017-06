Comarcas ALTO ARAGÓN Organizaciones sociales, políticas y medioambientales muestran su rechazo al embalse de Biscarrués Manifestación en Zaragoza contra el pantano del río Gállego

Organizaciones sociales, políticas y medioambientales han participado este domingo, 25 de junio, una manifestación en la capital aragonesa para mostrar su rechazo al embalse de Biscarrués. Esta protesta se ha convocado después de que el Ministerio de Medio Ambiente sacara en mayo a información pública un nuevo proyecto para la realización del pantano. EUROPA PRESS 25/06/2017 / 21:30

ZARAGOZA.- Los ciudadanos y agentes que se niegan a su construcción han asegurado que la realización de esta obra tendría un gran perjuicio económico, turístico y medioambiental para la zona de La Gallinera. En este sentido, la portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Lola Giménez, ha explicado que las aguas bravas del río Gállego generan 200 trabajos directos, a los que habría que sumar 500 indirectos, que se perderían si sale adelante el proyecto. "Con respeto y con trabajo hemos conseguido poner en pie la zona, basándonos en el desarrollo y turismo sostenibles, vamos a más y no tiene sentido querer inundar ahora este territorio". Ha remarcado que hay "otras alternativas" más "baratas y sostenibles" para que los regantes no dependan de este embalse, como el bombeo del caudal 'muerto' de la presa de El Grado. No obstante, Lola Giménez ha apuntado que el proyecto del pantano de Biscarrués "en ningún momento" cifra las hectáreas que se podrían regar si se llevase a término. "Creemos que este embalse es para la especulación, para estar vacío y para laminar avenidas, y eso no justifica los 126 millones de euros que se van a invertir para arruinar la zona". El primer proyecto para el embalse de Biscarrués se realizó hace 30 años. "En este tiempo la sociedad española ha cambiado, la ciencia ha avanzado y no tiene sentido echar a la gente de sus casas para construir una persa", ha defendido. En este contexto, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos y la Coordinadora contra grandes embalses y trasvases (Coagret), además de otros agentes sociales de la zona, están redactando y recogiendo alegaciones contra el proyecto. "Vamos a seguir luchando y trabajando", ha recalcado Lola Giménez. La alcaldesa de Murillo de Gállego, Marta de Santos, ha recordado que esta localidad, de unos 180 habitantes, es un destino turístico emergente y sostenible "de máxima calidad" gracias, en parte, a la actividad deportiva que se realiza en el río Gállego, y que se vería afectada por la puesta en marcha del embalse. El portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, también se ha sumado a esta manifestación, ha incidido en que hay que seguir "peleando" para que esta obra "no se cristalice". En la misma línea, el diputado de Unidos Podemos por la provincia de Zaragoza, Pedro Arrojo, ha lamentado los perjuicios económicos y medioambientales del embalse. El coordinador general de IU-Aragón, Álvaro Sanz, ha sostenido que hay "alternativas" a la presa de Biscarrués: "La gente de la zona a construido un modelo de vida alrededor del río, hoy en día este proyecto no es necesario".

