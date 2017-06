España INCENDIO FORESTAL Se incorporan siete medios aéreos al fuego de Moguer, que duplica los efectivos El fuego continúa activo pero en las últimas horas no se ha tenido que proceder a ningún otro desalojo.

Más de un centenar de personas y siete medios aéreos se han incorporado a primera hora de la mañana a las labores de extinción del incendio de Moguer (Huelva), donde más de 200 efectivos trabajan en combatir las llamas.Se prevé que el número de medios aéreos que participen hoy en las labores de extinción sea mayor, si bien se irán incorporando progresivamente; mientras el Infoca mantiene en tierra 15 autobombas y maquinaria pesada, han informado desde el dispositivo de extinción. EFE 26/06/2017 / 9:48

HUELVA.- Además, también continúan a pie de incendio 244 soldados enviados desde la Unidad Militar de Emergencia (UME), cifra que le permite mantener el trabajo de dos secciones en línea -100 efectivos entre las dos- durante las 24 horas, con el apoyo de 12 autobombas y cuatro nodrizas. A primera hora de la mañana el fuego continúa activo, desconociéndose, a la espera de la información de los técnicos, cómo ha podido ser su evolución durante la noche, en la que el dispositivo ha tenido que seguir haciendo frente al principal escollo: los cambios de viento. En las últimas horas no se ha tenido que proceder a ningún otro desalojo, por lo que la cifra de evacuados continúa siendo la misma de ayer, más de 2.000 personas.

El resto hasta alcanzar el total de desalojados optó por ir a casa de familiares o conocidos o simplemente por regresar a sus domicilios habituales, al tratarse de establecimientos hoteleros o segundas residencias.

Por el momento, no se ha autorizado el regreso a ninguna vivienda o instalación desalojada salvo al hotel Solvasa y a las viviendas de la zona conocida como Bonares, en Mazagón, para lo que se dio permiso en la mañana de ayer.

